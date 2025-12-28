PCE価格指数前期比は、所定の四半期に米国居住者が購入した消費財及びサービスの固定品目の前四半期と比較した価格の変化を示しています。この指標は「PCEデフレーター」とも呼ばれていて、家計の耐久財、非耐久財、サービスへの実質支出と帰属支出が考慮されています。

この指数は2009年の基準に基づいてベンチマークされています。

PCE指数の伸びは、通常、商品やサービスの価格の上昇に伴うため、この指数は米国のインフレ率の測定値に含まれています。

PCEは、あと1つの米国消費者物価指数CPIよりも、米国連邦準備制度理事会に好んで経済状況分析に利用されます。これは、PCEの計算式では、消費者行動の短期的な変化の影響を考慮に入れ、品目を調整することができるのに対し、CPI計算での消費者品目及びその要素の加重は、2年ごとにのみ改訂されるからです。したがって、PCEはより完全にインフレを測定します。

指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。

直近値: