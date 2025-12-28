カレンダーセクション

ニュージーランド輸出 (New Zealand Exports)

国：
ニュージーランド
NZD, ニュージーランドドル
情報源：
ニュージーランド統計局 (Statistics New Zealand)
セクター
取引
$​6.990 B
$​6.437 B
最後の発表 重要性 実際 予測
$​6.990 B
次の発表 実際 予測
ニュージーランド輸出は、報告された月に国から輸出された商品の名目価値を反映しています。

輸出に関する情報は、ニュージーランドの対外貿易活動とニュージーランドの製造業者の財に対する需要を評価するために使われます。

直近値:

実際のデータ

"ニュージーランド輸出 (New Zealand Exports)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
$​6.990 B
$​6.437 B
10月 2025
$​6.497 B
$​5.783 B
9月 2025
$​5.823 B
$​5.848 B
8月 2025
$​5.936 B
$​6.556 B
7月 2025
$​6.706 B
$​6.532 B
6月 2025
$​6.630 B
$​7.497 B
5月 2025
$​7.676 B
$​7.698 B
4月 2025
$​7.844 B
$​7.406 B
3月 2025
$​7.595 B
$​6.614 B
2月 2025
$​6.739 B
$​6.060 B
1月 2025
$​6.190 B
$​6.670 B
12月 2024
$​6.839 B
$​6.418 B
11月 2024
$​6.478 B
$​5.614 B
10月 2024
$​5.766 B
$​4.909 B
9月 2024
$​5.011 B
$​4.848 B
8月 2024
$​4.968 B
$​6.086 B
7月 2024
$​6.147 B
$​6.040 B
6月 2024
$​6.173 B
$​6.995 B
5月 2024
$​7.156 B
$​6.312 B
4月 2024
$​6.416 B
$​6.377 B
3月 2024
$​6.497 B
$​5.789 B
2月 2024
$​5.890 B
$​4.816 B
1月 2024
$​4.933 B
$​5.851 B
12月 2023
$​5.935 B
$​5.946 B
11月 2023
$​5.992 B
$​5.369 B
10月 2023
$​5.400 B
$​4.766 B
9月 2023
$​4.872 B
$​4.970 B
8月 2023
$​4.987 B
$​5.376 B
7月 2023
$​5.448 B
$​6.183 B
6月 2023
$​6.310 B
$​6.967 B
5月 2023
$​6.995 B
$​6.607 B
4月 2023
$​6.803 B
$​6.284 B
3月 2023
$​6.508 B
$​5.059 B
2月 2023
$​5.232 B
$​5.303 B
1月 2023
$​5.470 B
$​6.521 B
12月 2022
$​6.717 B
$​6.340 B
11月 2022
$​6.676 B
$​5.962 B
10月 2022
$​6.137 B
$​5.936 B
9月 2022
$​6.026 B
$​5.293 B
8月 2022
$​5.483 B
$​6.353 B
7月 2022
$​6.678 B
$​6.273 B
6月 2022
$​6.416 B
$​6.871 B
5月 2022
$​6.952 B
$​6.156 B
4月 2022
$​6.311 B
$​6.481 B
3月 2022
$​6.673 B
$​5.215 B
2月 2022
$​5.492 B
$​4.797 B
1月 2022
$​4.856 B
$​6.096 B
12月 2021
$​6.071 B
$​5.690 B
11月 2021
$​5.863 B
$​5.362 B
10月 2021
$​5.350 B
$​4.362 B
