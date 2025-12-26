経済指標カレンダー
スイスの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|期次
|失業率
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|CPI前年比
|N/D
|11月 2025
|0.1%
|月次
|SNB金利決定
|N/D
|貿易収支
|₣3.841 B
|11月 2025
|₣4.203 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, CHF, 聖ステファノの日
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF投機筋ポジション
2025.12.30 08:00, CHF, KOF経済バロメーター, 予測: 99.7, 前: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, クレディスイスの経済的期待
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch製造業PMI
2026.01.05 07:30, CHF, 小売売上高前年比
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC CHF投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|0.5%
|3 Q 2025
|1.3%
|期次
|国内総生産前期比
|-0.5%
|3 Q 2025
|0.2%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|失業率n.s.a.
|2.9%
|11月 2025
|2.9%
|月次
|雇用レベル
|N/D
|3 Q 2025
|5.532 M
|期次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|N/D
|11月 2025
|0.1%
|月次
|CPI前月比
|N/D
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|PPI前年比
|N/D
|11月 2025
|月次
|PPI前月比
|N/D
|11月 2025
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|SNB金利決定
|N/D
|外貨準備
|₣727.386 B
|11月 2025
|₣724.906 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|貿易収支
|₣3.841 B
|11月 2025
|₣4.203 B
|月次
|輸入
|₣19.637 B
|11月 2025
|₣21.075 B
|月次
|輸出
|₣23.478 B
|11月 2025
|₣25.278 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|KOF経済バロメーター
|101.7
|11月 2025
|101.5
|月次
|procure.ch製造業PMI
|N/D
|11月 2025
|48.2
|月次
|クレディスイスの経済的期待
|N/D
|11月 2025
|-7.7
|月次
|工業受注前年比
|11.4%
|1 Q 2018
|11.2%
|期次
|鉱工業生産前年比
|N/D
|3 Q 2025
|-0.1%
|期次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|N/D
|10月 2025
|1.5%
|月次
|消費動向
|-37
|4 Q 2025
|-33
|期次