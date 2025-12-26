スイスの経済カレンダーと指標

カレンダーセクション

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 -0.5% 3 Q 2025 0.2% 期次
失業率 3.0% 11月 2025 3.0% 月次
CPI前年比 N/D 11月 2025 0.1% 月次
SNB金利決定 N/D
貿易収支 ₣​3.841 B 11月 2025 ₣​4.203 B 月次

2025.12.26 00:00, CHF, 聖ステファノの日
2025.12.29 20:30, CHF, CFTC CHF投機筋ポジション
2025.12.30 08:00, CHF, KOF経済バロメーター, 予測: 99.7, 前: 101.7
2025.12.31 09:00, CHF, クレディスイスの経済的期待
2026.01.01 08:30, CHF, procure.ch製造業PMI
2026.01.05 07:30, CHF, 小売売上高前年比

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC CHF投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 0.5% 3 Q 2025 1.3% 期次
国内総生産前期比 -0.5% 3 Q 2025 0.2% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 3.0% 11月 2025 3.0% 月次
失業率n.s.a. 2.9% 11月 2025 2.9% 月次
雇用レベル N/D 3 Q 2025 5.532 M 期次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 N/D 11月 2025 0.1% 月次
CPI前月比 N/D 11月 2025 -0.3% 月次
PPI前年比 N/D 11月 2025 月次
PPI前月比 N/D 11月 2025 月次
金銭 最後 参照 頻度
SNB金利決定 N/D
外貨準備 ₣​727.386 B 11月 2025 ₣​724.906 B 月次
取引 最後 参照 頻度
貿易収支 ₣​3.841 B 11月 2025 ₣​4.203 B 月次
輸入 ₣​19.637 B 11月 2025 ₣​21.075 B 月次
輸出 ₣​23.478 B 11月 2025 ₣​25.278 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
KOF経済バロメーター 101.7 11月 2025 101.5 月次
procure.ch製造業PMI N/D 11月 2025 48.2 月次
クレディスイスの経済的期待 N/D 11月 2025 -7.7 月次
工業受注前年比 11.4% 1 Q 2018 11.2% 期次
鉱工業生産前年比 N/D 3 Q 2025 -0.1% 期次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 N/D 10月 2025 1.5% 月次
消費動向 -37 4 Q 2025 -33 期次