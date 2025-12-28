経済指標カレンダー
フランス景況指数 (France Business Climate)
国：
フランス
EUR, ユーロ
セクター
ビジネス
|低
|102
|98
|
98
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|101
|
102
|次の発表
|実際
|予測
|
前
景況指数は月次調査で、活動の傾向や製造業における需要と生産量の早期データを提供しています。この指標は、フランスおよびEU全体の短期的なビジネス見通しに使用されています。期待を上回る値は、ユーロ相場にとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"フランス景況指数 (France Business Climate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
102
98
98
11月 2025
98
98
101
10月 2025
101
96
97
9月 2025
96
96
97
8月 2025
96
97
96
7月 2025
96
97
97
6月 2025
96
97
97
5月 2025
97
97
100
4月 2025
99
96
96
3月 2025
96
96
97
2月 2025
97
96
96
1月 2025
95
98
97
12月 2024
97
96
97
11月 2024
97
96
93
10月 2024
92
98
99
9月 2024
99
97
99
8月 2024
99
97
95
7月 2024
95
99
99
6月 2024
99
100
99
5月 2024
99
99
100
4月 2024
100
100
103
3月 2024
102
98
101
2月 2024
100
98
98
1月 2024
99
98
99
12月 2023
100
98
99
11月 2023
99
98
99
10月 2023
98
97
99
9月 2023
99
98
97
8月 2023
96
100
101
7月 2023
100
100
100
6月 2023
101
100
99
5月 2023
99
102
101
4月 2023
101
104
104
3月 2023
104
103
105
2月 2023
104
102
103
1月 2023
103
101
102
12月 2022
101
102
101
11月 2022
101
102
103
10月 2022
103
103
102
9月 2022
102
105
103
8月 2022
104
107
106
7月 2022
106
107
108
6月 2022
108
107
106
5月 2022
106
107
108
4月 2022
108
109
107
3月 2022
106
112
112
2月 2022
112
112
113
1月 2022
112
110
110
12月 2021
111
108
110
11月 2021
109
106
107
