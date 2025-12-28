経済指標カレンダー
ミシガン大学の米国現条件 (University of Michigan United States Current Conditions)
|低
|50.4
|50.7
|
50.7
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|53.6
|
50.4
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ミシガン大学現条件指数は、米国の消費者が現在の経済状況をどのように評価しているかを示しています。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査に基づいて毎月計算され、ミシガン大学はこれを含む5つの異なる指数を計算します。
回答者は、次のような質問に答えます。
- 家族の財務状況が1年前より改善したか悪化したか
- 時期が大規模な家財道具を購入し、他の大規模な購入をするのに適しているかどうか
これらに対する答えは、負の値の割合が正の値から差し引かれ、100が結果の値に加算されることによって計算されます。得られた値を合計し、2.6424（ベンチマーク値）で除算し、それに2（サンプル組成の補正定数）を加算します。
ミシガン大学の現状況指数は、消費者需要、インフレ、経済成長の短期的な見通しを評価することができます。高い指標値は、米国の家計が資金を消費し、需要が増加し、消費者の活動が拡大し、インフレと国家経済全体を押し進めることを示しています。逆に、指標の低下は景気減速の先行指標になる可能性があります。
指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ミシガン大学の米国現条件 (University of Michigan United States Current Conditions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
