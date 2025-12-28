ミシガン大学現条件指数は、米国の消費者が現在の経済状況をどのように評価しているかを示しています。指数は、少なくとも500米国の世帯の電話調査に基づいて毎月計算され、ミシガン大学はこれを含む5つの異なる指数を計算します。

回答者は、次のような質問に答えます。

家族の財務状況が1年前より改善したか悪化したか

時期が大規模な家財道具を購入し、他の大規模な購入をするのに適しているかどうか

これらに対する答えは、負の値の割合が正の値から差し引かれ、100が結果の値に加算されることによって計算されます。得られた値を合計し、2.6424（ベンチマーク値）で除算し、それに2（サンプル組成の補正定数）を加算します。

ミシガン大学の現状況指数は、消費者需要、インフレ、経済成長の短期的な見通しを評価することができます。高い指標値は、米国の家計が資金を消費し、需要が増加し、消費者の活動が拡大し、インフレと国家経済全体を押し進めることを示しています。逆に、指標の低下は景気減速の先行指標になる可能性があります。

指数の伸びは、米ドル相場にプラスの影響を与えることがあります。

