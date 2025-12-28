経済指標カレンダー
日本の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|-0.6%
|3 Q 2025
|期次
|失業率
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|月次
|CPI前年比
|2.9%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|日銀金利決定
|0.8%
|0.5%
|貿易収支
|N/D
|11月 2025
|¥-231.8 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.28 23:50, JPY, 日銀Summary of Opinions
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY 投機筋ポジション
2026.01.05 00:30, JPY, マークイット製造業PMI, 予測: 48.9, 前: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, 日銀マネタリーベース前年比, 予測: -6.7%, 前: -8.5%
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年債入札
|1.872%
|1.658%
|30年債入札
|3.427%
|3.166%
|CFTC JPY 投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|GDPへの純輸出貢献前期比
|-0.2%
|3 Q 2025
|期次
|国内総生産前年比
|-2.3%
|3 Q 2025
|期次
|国内総生産前期比
|-0.6%
|3 Q 2025
|期次
|民間消費前期比
|0.2%
|3 Q 2025
|期次
|民間非住宅投資前期比
|-0.2%
|3 Q 2025
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|基本給前年比
|-0.7%
|10月 2025
|-1.3%
|月次
|失業率
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|月次
|残業代前年比
|1.5%
|10月 2025
|1.0%
|月次
|求人求職者比率
|1.18
|11月 2025
|1.18
|月次
|賃金収入前年比
|2.6%
|10月 2025
|2.1%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|BoJコアCPIトリム平均値前年比
|2.2%
|11月 2025
|2.2%
|月次
|BoJコアCPI加重中央値前年比
|1.3%
|11月 2025
|1.5%
|月次
|CPI s.a. 前月比
|0.4%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|CPI前年比
|2.9%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|CPI（食品とエネルギーを除く）前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|GDP価格指数前年比
|3.4%
|3 Q 2025
|期次
|日銀国内企業物価指数前年比
|2.7%
|11月 2025
|2.7%
|月次
|日銀国内企業物価指数前月比
|0.3%
|11月 2025
|0.5%
|月次
|日銀法人サービス価格前年比
|2.7%
|11月 2025
|2.7%
|月次
|東京CPI s.a. 前月比
|-0.2%
|12月 2025
|0.3%
|月次
|東京CPI(食品とエネルギーを除く)前年比
|2.6%
|12月 2025
|2.8%
|月次
|東京CPI前年比
|2.0%
|12月 2025
|2.7%
|月次
|東京コアCPI前年比
|2.3%
|12月 2025
|2.8%
|月次
|生鮮食品を除く全国消費者物価指数前年比
|3.0%
|11月 2025
|3.0%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|BoJ Lマネーストック前年比
|2.1%
|11月 2025
|2.1%
|月次
|BoJ M3マネーストック前年比
|1.2%
|11月 2025
|1.1%
|月次
|日本外貨準備
|$1359.4 B
|11月 2025
|$1347.4 B
|月次
|日銀M2マネーストック前年比
|1.8%
|11月 2025
|1.6%
|月次
|日銀マネタリーベース前年比
|-8.5%
|11月 2025
|-7.8%
|月次
|日銀金利決定
|0.8%
|0.5%
|景気ウォッチャー傾向判断
|50.3
|11月 2025
|53.1
|月次
|景気ウォッチャー現状判断
|48.7
|11月 2025
|49.1
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|商品貿易収支
|N/D
|10月 2025
|月次
|経常収支n.s.a.
|N/D
|10月 2025
|¥4483.3 B
|月次
|調整済み貿易収支
|¥62.9 B
|11月 2025
|¥74.0 B
|月次
|調節済み経常収支
|N/D
|10月 2025
|¥4347.6 B
|月次
|貿易収支
|N/D
|11月 2025
|¥-231.8 B
|月次
|輸入前年比
|N/D
|11月 2025
|0.7%
|月次
|輸出前年比
|N/D
|11月 2025
|3.6%
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|外債投資
|¥103.0 B
|20 12月 2025
|¥355.8 B
|週次
|日本株式への外国投資
|¥-1234.8 B
|20 12月 2025
|¥214.2 B
|週次
|日銀銀行貸出前年比
|4.2%
|11月 2025
|4.1%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|BSI大企業製造業業況
|4.7
|4 Q 2025
|3.8
|期次
|コア機械受注前年比
|12.5%
|10月 2025
|11.6%
|月次
|コア機械受注前月比
|7.0%
|10月 2025
|4.2%
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|53.2
|11月 2025
|53.1
|月次
|マークイット統合PMI
|52.0
|11月 2025
|51.5
|月次
|マークイット製造業PMI
|48.7
|11月 2025
|48.2
|月次
|一致指数前月比
|N/D
|10月 2025
|月次
|一致指数（Coincident Index）
|N/D
|10月 2025
|月次
|先行指数
|N/D
|10月 2025
|月次
|先行指標前月比
|N/D
|10月 2025
|月次
|全産業活動指数前月比
|1.3%
|7月 2020
|6.8%
|月次
|工作機械受注前年比
|N/D
|11月 2025
|月次
|工業生産予測1か月先前月比
|N/D
|12月 2025
|月次
|工業生産予測2か月先前月比
|N/D
|1月 2026
|月次
|建設注文前年比
|9.5%
|11月 2025
|-10.1%
|月次
|日銀短観-大企業非製造業業況判断
|34
|4 Q 2025
|34
|期次
|日銀短観大企業全産業設備投資
|12.6%
|4 Q 2025
|12.5%
|期次
|日銀短観大企業製造業先行き
|15
|4 Q 2025
|12
|期次
|日銀短観大企業製造業業況判断指数
|15
|4 Q 2025
|14
|期次
|日銀短観大企業非製造業業況判断指数
|28
|4 Q 2025
|28
|期次
|日銀短観小企業全産業設備投資
|0.1%
|4 Q 2025
|-2.3%
|期次
|日銀短観小企業製造業先行き
|2
|4 Q 2025
|-1
|期次
|日銀短観小企業製造業業況判断指数
|6
|4 Q 2025
|1
|期次
|日銀短観小企業非製造業業況判断
|15
|4 Q 2025
|14
|期次
|日銀短観小企業非製造業業況判断指数
|10
|4 Q 2025
|10
|期次
|稼働率
|N/D
|10月 2025
|2.5%
|月次
|第3次産業活動指数（Tertiary Industry Activity Index）前月比
|N/D
|10月 2025
|0.3%
|月次
|資本投資前年比
|N/D
|3 Q 2025
|7.6%
|期次
|鉱工業生産前年比
|N/D
|11月 2025
|月次
|鉱工業生産前月比
|N/D
|11月 2025
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|大手小売売上高前年比
|N/D
|11月 2025
|月次
|家計支出前年比
|-3.0%
|10月 2025
|1.8%
|月次
|家計支出指数前月比
|-3.5%
|10月 2025
|-0.7%
|月次
|小売売上高前年比
|N/D
|11月 2025
|月次
|小売売上高前月比
|N/D
|11月 2025
|月次
|消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index）
|N/D
|11月 2025
|35.8
|月次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|住宅着工件数前年比
|-8.5%
|11月 2025
|3.2%
|月次
|年間住宅着工件数
|0.718 M
|11月 2025
|0.803 M
|月次