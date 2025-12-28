カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本の経済カレンダーと指標

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 -0.6% 3 Q 2025 期次
失業率 2.6% 11月 2025 2.6% 月次
CPI前年比 2.9% 11月 2025 3.0% 月次
日銀金利決定 0.8% 0.5%
貿易収支 N/D 11月 2025 ¥​-231.8 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.28 23:50, JPY, 日銀Summary of Opinions
2025.12.29 20:30, JPY, CFTC JPY 投機筋ポジション
2026.01.05 00:30, JPY, マークイット製造業PMI, 予測: 48.9, 前: 48.7
2026.01.05 23:50, JPY, 日銀マネタリーベース前年比, 予測: -6.7%, 前: -8.5%

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年債入札 1.872% 1.658%
30年債入札 3.427% 3.166%
CFTC JPY 投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
GDPへの純輸出貢献前期比 -0.2% 3 Q 2025 期次
国内総生産前年比 -2.3% 3 Q 2025 期次
国内総生産前期比 -0.6% 3 Q 2025 期次
民間消費前期比 0.2% 3 Q 2025 期次
民間非住宅投資前期比 -0.2% 3 Q 2025 期次
労働 最後 参照 頻度
基本給前年比 -0.7% 10月 2025 -1.3% 月次
失業率 2.6% 11月 2025 2.6% 月次
残業代前年比 1.5% 10月 2025 1.0% 月次
求人求職者比率 1.18 11月 2025 1.18 月次
賃金収入前年比 2.6% 10月 2025 2.1% 月次
価格 最後 参照 頻度
BoJコアCPIトリム平均値前年比 2.2% 11月 2025 2.2% 月次
BoJコアCPI加重中央値前年比 1.3% 11月 2025 1.5% 月次
CPI s.a. 前月比 0.4% 11月 2025 0.4% 月次
CPI前年比 2.9% 11月 2025 3.0% 月次
CPI（食品とエネルギーを除く）前年比 3.0% 11月 2025 3.1% 月次
GDP価格指数前年比 3.4% 3 Q 2025 期次
日銀国内企業物価指数前年比 2.7% 11月 2025 2.7% 月次
日銀国内企業物価指数前月比 0.3% 11月 2025 0.5% 月次
日銀法人サービス価格前年比 2.7% 11月 2025 2.7% 月次
東京CPI s.a. 前月比 -0.2% 12月 2025 0.3% 月次
東京CPI(食品とエネルギーを除く)前年比 2.6% 12月 2025 2.8% 月次
東京CPI前年比 2.0% 12月 2025 2.7% 月次
東京コアCPI前年比 2.3% 12月 2025 2.8% 月次
生鮮食品を除く全国消費者物価指数前年比 3.0% 11月 2025 3.0% 月次
金銭 最後 参照 頻度
BoJ Lマネーストック前年比 2.1% 11月 2025 2.1% 月次
BoJ M3マネーストック前年比 1.2% 11月 2025 1.1% 月次
日本外貨準備 $​1359.4 B 11月 2025 $​1347.4 B 月次
日銀M2マネーストック前年比 1.8% 11月 2025 1.6% 月次
日銀マネタリーベース前年比 -8.5% 11月 2025 -7.8% 月次
日銀金利決定 0.8% 0.5%
景気ウォッチャー傾向判断 50.3 11月 2025 53.1 月次
景気ウォッチャー現状判断 48.7 11月 2025 49.1 月次
取引 最後 参照 頻度
商品貿易収支 N/D 10月 2025 月次
経常収支n.s.a. N/D 10月 2025 ¥​4483.3 B 月次
調整済み貿易収支 ¥​62.9 B 11月 2025 ¥​74.0 B 月次
調節済み経常収支 N/D 10月 2025 ¥​4347.6 B 月次
貿易収支 N/D 11月 2025 ¥​-231.8 B 月次
輸入前年比 N/D 11月 2025 0.7% 月次
輸出前年比 N/D 11月 2025 3.6% 月次
政府 最後 参照 頻度
外債投資 ¥​103.0 B 20 12月 2025 ¥​355.8 B 週次
日本株式への外国投資 ¥​-1234.8 B 20 12月 2025 ¥​214.2 B 週次
日銀銀行貸出前年比 4.2% 11月 2025 4.1% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
BSI大企業製造業業況 4.7 4 Q 2025 3.8 期次
コア機械受注前年比 12.5% 10月 2025 11.6% 月次
コア機械受注前月比 7.0% 10月 2025 4.2% 月次
マークイットサービス業業PMI 53.2 11月 2025 53.1 月次
マークイット統合PMI 52.0 11月 2025 51.5 月次
マークイット製造業PMI 48.7 11月 2025 48.2 月次
一致指数前月比 N/D 10月 2025 月次
一致指数（Coincident Index） N/D 10月 2025 月次
先行指数 N/D 10月 2025 月次
先行指標前月比 N/D 10月 2025 月次
全産業活動指数前月比 1.3% 7月 2020 6.8% 月次
工作機械受注前年比 N/D 11月 2025 月次
工業生産予測1か月先前月比 N/D 12月 2025 月次
工業生産予測2か月先前月比 N/D 1月 2026 月次
建設注文前年比 9.5% 11月 2025 -10.1% 月次
日銀短観-大企業非製造業業況判断 34 4 Q 2025 34 期次
日銀短観大企業全産業設備投資 12.6% 4 Q 2025 12.5% 期次
日銀短観大企業製造業先行き 15 4 Q 2025 12 期次
日銀短観大企業製造業業況判断指数 15 4 Q 2025 14 期次
日銀短観大企業非製造業業況判断指数 28 4 Q 2025 28 期次
日銀短観小企業全産業設備投資 0.1% 4 Q 2025 -2.3% 期次
日銀短観小企業製造業先行き 2 4 Q 2025 -1 期次
日銀短観小企業製造業業況判断指数 6 4 Q 2025 1 期次
日銀短観小企業非製造業業況判断 15 4 Q 2025 14 期次
日銀短観小企業非製造業業況判断指数 10 4 Q 2025 10 期次
稼働率 N/D 10月 2025 2.5% 月次
第3次産業活動指数（Tertiary Industry Activity Index）前月比 N/D 10月 2025 0.3% 月次
資本投資前年比 N/D 3 Q 2025 7.6% 期次
鉱工業生産前年比 N/D 11月 2025 月次
鉱工業生産前月比 N/D 11月 2025 月次
消費者 最後 参照 頻度
大手小売売上高前年比 N/D 11月 2025 月次
家計支出前年比 -3.0% 10月 2025 1.8% 月次
家計支出指数前月比 -3.5% 10月 2025 -0.7% 月次
小売売上高前年比 N/D 11月 2025 月次
小売売上高前月比 N/D 11月 2025 月次
消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index） N/D 11月 2025 35.8 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
住宅着工件数前年比 -8.5% 11月 2025 3.2% 月次
年間住宅着工件数 0.718 M 11月 2025 0.803 M 月次