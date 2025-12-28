米商品先物取引委員会（CFTC）の銀投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた銀の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は米国における銀の買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

銀は最も人気のある商品資産のひとつです。銀はしばしば準備資産と見なされるため、銀相場は通常、金と並行して分析されます。しかし、銀のダイナミクスは銀の抽出ダイナミクスに関する世界的なニュースともつながっています。「銀」先物の長期ポジションの増加は、間接的に銀市場活動の増加を示します。ただし、CFTC報告書に表示されるデータの量は世界規模に比べて少ないため、価格に直接影響することはありません。

直近値: