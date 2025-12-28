マークイット統合PMI（Markit Composite PMI）は、製造業及びサービス業における民間企業の労働条件の変化に関する月次概略報告書です。この指標は、ユーロ圏の19の国の製造業部門の5000ほどの民間企業で働く購買管理者の月次調査に基づいています。

多くの場合、購買担当者は、企業の生産活動に先んじているため、他の従業員より前の市況の変化を追跡することができます。購買担当者は、そのような変更に最初に気付きます。調査のサンプルは、ユーロ圏のの大企業の最大可能数をカバーするように選択されています。

購買管理者は、作業の基本的なパラメータ（投入物価格と産出物価格、雇用、生産、新規注文など）を評価するアンケートを完成します。調査参加者は、数字が増加したか、減少したか、または変化していないかを相対的に推定します。個々のサブインデックスは、これらの回答に基づいて計算されます。これらのサブインデックスは、インフレ、雇用及び経済活動の他の重要な指標を特徴付けます。

各回答は、会社の規模及び会社が属するサブ部門の総生産またはサービスへの貢献度に応じて重み付けされます。したがって、大企業による指標値計算への貢献が大きくなります。

この指数は季節調整されています。調査された企業には個別の重みが与えられます。50を超える指数値は、ほとんどの回答者が現在のビジネス条件を積極的に特徴付けていることを示しています。50を下回る指数値は、ビジネス状況の悪化を意味します。

PMIは、アナリストが注目している最も人気のある指標の1つで、ユーロ圏の民間部門全体の事業活動をカバーする運用情報を提供しています。それは生産とインフレの先行指標と解釈されます。PMIの伸びは市況の好調な変化を示しており、ユーロに対してプラスと見なすことができます。

