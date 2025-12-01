カレンダーセクション

経済指標カレンダー

シンガポールの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 2.4% 3 Q 2025 1.3% 期次
失業率 2.0% 3 Q 2025 2.0% 期次
CPI前年比 1.2% 11月 2025 1.2% 月次
貿易収支 S$​7.669 B 11月 2025 S$​7.168 B 月次

2025.12.30 16:00, SGD, 銀行ローン, 予測: S$​870.232 B, 前: S$​866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, 国内総生産前期比, 予測: 1.1%, 前: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, 国内総生産前年比, 予測: 6.2%, 前: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, URA実質住宅価格指数前期比, 予測: 1.0%, 前: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, 予測: 50.3, 前: 50.2

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 4.2% 3 Q 2025 2.9% 期次
国内総生産前期比 2.4% 3 Q 2025 1.3% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 2.0% 3 Q 2025 2.0% 期次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 1.2% 11月 2025 1.2% 月次
金銭 最後 参照 頻度
外貨準備 $​400.020 B 11月 2025 $​392.198 B 月次
銀行ローン S$​866.120 B 10月 2025 S$​863.761 B 月次
取引 最後 参照 頻度
貿易収支 S$​7.669 B 11月 2025 S$​7.168 B 月次
非石油国内輸出前年比 11.6% 11月 2025 21.7% 月次
非石油国内輸出前月比 6.6% 11月 2025 8.8% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
SIPMM PMI 50.2 11月 2025 50.1 月次
マークイットPMI 55.4 11月 2025 57.4 月次
製造業信頼感指数 5.0 2 Q 2025 -6.0 期次
鉱工業生産前年比 16.1% 9月 2025 -9.0% 月次
鉱工業生産前月比 26.3% 9月 2025 -11.0% 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 1.4% 5月 2025 0.2% 月次
小売売上高前月比 1.0% 5月 2025 0.0% 月次
ハウジング 最後 参照 頻度
URA実質住宅価格指数前期比 0.9% 3 Q 2025 1.2% 期次