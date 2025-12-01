経済指標カレンダー
シンガポールの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|期次
|失業率
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|期次
|CPI前年比
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|貿易収支
|S$7.669 B
|11月 2025
|S$7.168 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.30 16:00, SGD, 銀行ローン, 予測: S$870.232 B, 前: S$866.120 B
2026.01.02 00:00, SGD, 国内総生産前期比, 予測: 1.1%, 前: 2.4%
2026.01.02 00:00, SGD, 国内総生産前年比, 予測: 6.2%, 前: 4.2%
2026.01.02 00:30, SGD, URA実質住宅価格指数前期比, 予測: 1.0%, 前: 0.9%
2026.01.02 13:00, SGD, SIPMM PMI, 予測: 50.3, 前: 50.2
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|4.2%
|3 Q 2025
|2.9%
|期次
|国内総生産前期比
|2.4%
|3 Q 2025
|1.3%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|2.0%
|3 Q 2025
|2.0%
|期次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|外貨準備
|$400.020 B
|11月 2025
|$392.198 B
|月次
|銀行ローン
|S$866.120 B
|10月 2025
|S$863.761 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|貿易収支
|S$7.669 B
|11月 2025
|S$7.168 B
|月次
|非石油国内輸出前年比
|11.6%
|11月 2025
|21.7%
|月次
|非石油国内輸出前月比
|6.6%
|11月 2025
|8.8%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|SIPMM PMI
|50.2
|11月 2025
|50.1
|月次
|マークイットPMI
|55.4
|11月 2025
|57.4
|月次
|製造業信頼感指数
|5.0
|2 Q 2025
|-6.0
|期次
|鉱工業生産前年比
|16.1%
|9月 2025
|-9.0%
|月次
|鉱工業生産前月比
|26.3%
|9月 2025
|-11.0%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|1.4%
|5月 2025
|0.2%
|月次
|小売売上高前月比
|1.0%
|5月 2025
|0.0%
|月次
|ハウジング
|最後
|参照
|前
|頻度
|URA実質住宅価格指数前期比
|0.9%
|3 Q 2025
|1.2%
|期次