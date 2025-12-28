カレンダーセクション

経済指標カレンダー

オーストラリア消費者物価指数(CPI)前年比 (Australia Consumer Price Index (CPI) y/y)

国：
オーストラリア
AUD, 豪ドル
情報源：
オーストラリア統計局 (Australian Bureau of Statistics)
オーストラリア消費者物価指数(CPI)前年比報告された四半期の消費者の視点から商品やサービスの価格の変化を前年の同四半期と比較して測定します。

CPIは、大都市世帯の平均支出に基づいて固定品目の価格の変化を反映しています。品目は、家計支出で大きな割合を占める商品とサービスのグループで構成されています。品目の内容は、8大都市からの8千世帯のサンプル調査に基づいて決定されます。バスケットの位置は、重量の有意性によってランク付けされます。品目は、現在11のグループ(食品や非アルコール飲料、健康、衣類、履物など)で構成されています。これは、33のサブグループ(例えば、果物と野菜、履物、医療と歯科サービス)と87の支出クラス(果物、ビール、歯科医療など)に分かれています。

小売価格に関するデータは、様々な店舗(スーパーマーケット、ホテル、店舗、自動車販売会社、サービス業企業)とオンラインストアから収集されます。CPI計算の価格にはすべての税金が含まれます。CPIは、約90万の価格データセットを使用して四半期ごとに計算されます。

CPIは絶対的なものではなく、相対的な指標です。これは、基準年(現在は2011/12年に設定)に相対した価格の変化を反映しています。基準年の指標ベンチマークは100に設定されています。したがって、指標値が110ポイントの場合、基準期間と比較して価格が10％上昇したことを意味します。

この指数は、政府と経済学者がオーストラリア経済のインフレを推計する際に使用されます。消費者物価上昇率は、国の経済・金融システムの発展に影響を及ぼす重要な要素です。また、オーストラリア準備銀行は、金利決定を採用する際に消費者物価指数の行動を分析します。したがって、指数の伸びは豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"オーストラリア消費者物価指数(CPI)前年比 (Australia Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
4 Q 2025
N/D
3.5%
3.2%
3 Q 2025
3.2%
3.2%
2.1%
2 Q 2025
2.1%
2.3%
2.4%
1 Q 2025
2.4%
2.9%
2.4%
4 Q 2024
2.4%
1.8%
2.8%
3 Q 2024
2.8%
2.8%
3.8%
2 Q 2024
3.8%
2.7%
3.6%
1 Q 2024
3.6%
3.4%
4.1%
4 Q 2023
4.1%
4.3%
5.4%
3 Q 2023
5.4%
5.1%
6.0%
2 Q 2023
6.0%
6.0%
7.0%
1 Q 2023
7.0%
7.1%
7.8%
4 Q 2022
7.8%
7.2%
7.3%
3 Q 2022
7.3%
6.6%
6.1%
2 Q 2022
6.1%
4.4%
5.1%
1 Q 2022
5.1%
2.0%
3.5%
4 Q 2021
3.5%
2.1%
3.0%
3 Q 2021
3.0%
2.7%
3.8%
2 Q 2021
3.8%
1.3%
1.1%
1 Q 2021
1.1%
1.3%
0.9%
4 Q 2020
0.9%
0.2%
0.7%
3 Q 2020
0.7%
-0.8%
-0.3%
2 Q 2020
-0.3%
2.0%
2.2%
1 Q 2020
2.2%
1.7%
1.8%
4 Q 2019
1.8%
2.1%
1.7%
3 Q 2019
1.7%
1.8%
1.6%
2 Q 2019
1.6%
1.4%
1.3%
1 Q 2019
1.3%
2.0%
1.8%
4 Q 2018
1.8%
1.2%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
2.0%
2.1%
2 Q 2018
2.1%
1.3%
1.9%
1 Q 2018
1.9%
1.3%
1.9%
4 Q 2017
1.9%
1.3%
1.8%
3 Q 2017
1.8%
1.9%
2 Q 2017
1.9%
2.1%
1 Q 2017
2.1%
1.5%
4 Q 2016
1.5%
1.3%
3 Q 2016
1.3%
1.0%
2 Q 2016
1.0%
1.3%
1 Q 2016
1.3%
1.7%
4 Q 2015
1.7%
1.5%
3 Q 2015
1.5%
1.5%
2 Q 2015
1.5%
1.3%
1 Q 2015
1.3%
1.7%
4 Q 2014
1.7%
2.3%
3 Q 2014
2.3%
3.0%
2 Q 2014
3.0%
2.9%
1 Q 2014
2.9%
2.7%
4 Q 2013
2.7%
2.2%
3 Q 2013
2.2%
2.4%
12
