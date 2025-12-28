経済指標カレンダー
オーストラリア準備銀行(RBA) 消費者物価指数(CPI)トリム平均値前期比前年比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y)
|低
|N/D
|3.4%
|
3.0%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
オーストラリア準備銀行(RBA)消費者物価指数(CPI)トリム平均値前年比は報告された四半期の財及びサービス価格の加重平均パーセンテージの前年同四半期と比較した変化を測定します。
これは、コアインフレを評価する代替アプローチの1つです。消費者品目要素のうち価格変化が最も低い15％と最も高い15％は指数計算から除外されます。消費者物価指数は、残りのセットに基づいて評価されます。
この「トリミング」の論理的根拠は、特定の商品の価格の変化は、時にはに非常に大きく時には非常に小さいということです。これは、すべての価格変化の従来の平均に大きな影響を与える可能性があります。しかし、そのような変更は他の財やサービスの価格変動を代表するものではありません。さらに、CPIで非常に大きな重みを持つ支出品目は、平均値にボラティリティを追加する可能性があります。上記の理由から、そのような「ノイズ」項目は計算されたサンプルから除外されます。
このCPI計算の変更は、オーストラリア準備銀行によって提案されました。RBAの運営評議会は、消費者物価の最も客観的な評価を必要としています。そして、豪準備銀行の金利変動の主要要因の1つと考えられるのは消費者物価です。
調整された平均CPIの上昇は、豪ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア準備銀行(RBA) 消費者物価指数(CPI)トリム平均値前期比前年比 (Reserve Bank of Australia (RBA) Trimmed Mean Consumer Price Index (CPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
