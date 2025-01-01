経済指標カレンダー
フランスの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|失業率
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|期次
|CPI前年比
|0.9%
|11月 2025
|0.9%
|月次
|貿易収支
|€-3.918 B
|10月 2025
|€-6.347 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年OAT入札
|3.380%
|3.430%
|12ヶ月BTF入札
|2.146%
|2.148%
|3ヶ月BTF入札
|2.079%
|2.088%
|3年OAT入札
|2.340%
|2.220%
|5年OAT入札
|2.760%
|2.630%
|6ヶ月BTF入札
|2.117%
|2.103%
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|0.9%
|3 Q 2025
|0.9%
|期次
|国内総生産前期比
|0.5%
|3 Q 2025
|0.5%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|7.7%
|3 Q 2025
|7.6%
|期次
|総失業者数
|3082.0 K
|9月 2025
|3021.8 K
|月次
|非農業部門雇用者数前期比
|0.0%
|3 Q 2025
|-0.3%
|期次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|0.9%
|11月 2025
|0.9%
|月次
|CPI前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.1%
|月次
|HICP前年比
|0.8%
|11月 2025
|0.8%
|月次
|HICP前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|PPI前月比
|0.0%
|11月 2025
|-0.1%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|€-3.1 B
|5月 2025
|€-6.6 B
|月次
|貿易収支
|€-3.918 B
|10月 2025
|€-6.347 B
|月次
|輸入
|€55.648 B
|10月 2025
|€58.314 B
|月次
|輸出
|€51.730 B
|10月 2025
|€51.967 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|政府予算収支
|€-136.2 B
|10月 2025
|€-155.4 B
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|マークイットサービス業業PMI
|N/D
|12月 2025
|51.4
|月次
|マークイット建設業PMI
|43.6
|11月 2025
|39.8
|月次
|マークイット統合PMI
|N/D
|12月 2025
|50.4
|月次
|マークイット製造業PMI
|N/D
|12月 2025
|47.8
|月次
|新車登録台数前年比
|-0.3%
|11月 2025
|2.9%
|月次
|新車登録台数前月比
|-4.7%
|11月 2025
|-0.6%
|月次
|景況指数
|102
|12月 2025
|98
|月次
|産業投資予測
|10.0%
|3 Q 2021
|10.0%
|期次
|鉱工業生産前月比
|0.7%
|10月 2025
|0.2%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|個人消費前月比
|0.4%
|10月 2025
|0.3%
|月次
|消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index）
|89
|11月 2025
|90
|月次