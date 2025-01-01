カレンダーセクション

経済指標カレンダー

フランスの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.5% 3 Q 2025 0.5% 期次
失業率 7.7% 3 Q 2025 7.6% 期次
CPI前年比 0.9% 11月 2025 0.9% 月次
貿易収支 €​-3.918 B 10月 2025 €​-6.347 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2026.01.01 08:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: -4.7%
2026.01.01 08:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: -0.3%
2026.01.01 09:50, EUR, 10年OAT入札, 前: 3.380%
2026.01.02 08:50, EUR, マークイット製造業PMI
2026.01.05 13:50, EUR, 3ヶ月BTF入札, 前: 2.079%
2026.01.05 13:50, EUR, 6ヶ月BTF入札, 前: 2.117%
2026.01.05 13:50, EUR, 12ヶ月BTF入札, 前: 2.146%

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年OAT入札 3.380% 3.430%
12ヶ月BTF入札 2.146% 2.148%
3ヶ月BTF入札 2.079% 2.088%
3年OAT入札 2.340% 2.220%
5年OAT入札 2.760% 2.630%
6ヶ月BTF入札 2.117% 2.103%
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 0.9% 3 Q 2025 0.9% 期次
国内総生産前期比 0.5% 3 Q 2025 0.5% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 7.7% 3 Q 2025 7.6% 期次
総失業者数 3082.0 K 9月 2025 3021.8 K 月次
非農業部門雇用者数前期比 0.0% 3 Q 2025 -0.3% 期次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 0.9% 11月 2025 0.9% 月次
CPI前月比 -0.2% 11月 2025 -0.1% 月次
HICP前年比 0.8% 11月 2025 0.8% 月次
HICP前月比 -0.2% 11月 2025 -0.2% 月次
PPI前月比 0.0% 11月 2025 -0.1% 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 €​-3.1 B 5月 2025 €​-6.6 B 月次
貿易収支 €​-3.918 B 10月 2025 €​-6.347 B 月次
輸入 €​55.648 B 10月 2025 €​58.314 B 月次
輸出 €​51.730 B 10月 2025 €​51.967 B 月次
政府 最後 参照 頻度
政府予算収支 €​-136.2 B 10月 2025 €​-155.4 B 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイットサービス業業PMI N/D 12月 2025 51.4 月次
マークイット建設業PMI 43.6 11月 2025 39.8 月次
マークイット統合PMI N/D 12月 2025 50.4 月次
マークイット製造業PMI N/D 12月 2025 47.8 月次
新車登録台数前年比 -0.3% 11月 2025 2.9% 月次
新車登録台数前月比 -4.7% 11月 2025 -0.6% 月次
景況指数 102 12月 2025 98 月次
産業投資予測 10.0% 3 Q 2021 10.0% 期次
鉱工業生産前月比 0.7% 10月 2025 0.2% 月次
消費者 最後 参照 頻度
個人消費前月比 0.4% 10月 2025 0.3% 月次
消費者信頼感指数（Consumer Confidence Index） 89 11月 2025 90 月次