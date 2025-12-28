カレンダーセクション

経済指標カレンダー

スウェーデン小売売上高前月比 (Sweden Retail Sales m/m)

国：
スウェーデン
SEK, スウェーデンクローナ
情報源：
スウェーデン統計局(SCB) (Statistics Sweden (SCB))
セクター
消費者
1.1% 1.1%
-0.2%
最後の発表 重要性 実際 予測
-0.3%
1.1%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

スウェーデンの小売売上高前月比は、報告月のスウェーデンでの小売売上高の前月に比べた変化を測定したものです。VATを含む実際の値の変化を反映しています。

統計には、食料品、衣料品、履物、家庭用品、医療品などへの支出が含まれます。車の販売は含まれていません。

スウェーデン統計局は、スウェーデンの小売業者の純売上高が200万クローネを超える毎月の調査を通じて、指数計算用のデータを収集しています。サンプルは、国税庁によって提供されたデータに基づいて四半期ごとに更新されます。調査参加者は、小売店で販売された商品の量に関するデータを提供します。収集された数値は、非稼働日と休日の影響を排除するために、季節とカレンダーの調整の対象となります。

毎月の小売売上高の指標は、GDPとその構成要素の計算の一部であり、経済状況の監視と金融政策の開発に使用されます。また、受信したデータにより、小売業界の比較効果の分析が可能になります。

小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、スウェーデンクローナ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スウェーデン小売売上高前月比 (Sweden Retail Sales m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
1.1%
1.1%
-0.2%
10月 2025
-0.3%
1.4%
0.3%
9月 2025
0.1%
-3.3%
1.1%
8月 2025
0.9%
0.4%
0.4%
7月 2025
0.3%
1.4%
2.6%
6月 2025
2.5%
-4.0%
-4.6%
5月 2025
-4.8%
0.0%
1.5%
4月 2025
0.9%
0.1%
0.7%
3月 2025
0.3%
0.0%
0.1%
2月 2025
0.1%
-0.3%
-0.6%
1月 2025
-0.7%
2.1%
2.8%
12月 2024
2.9%
0.2%
-0.2%
11月 2024
-0.2%
0.0%
0.9%
10月 2024
0.4%
0.2%
0.0%
9月 2024
-0.1%
0.1%
0.2%
8月 2024
0.4%
0.0%
0.8%
7月 2024
0.5%
0.2%
-0.8%
6月 2024
-0.3%
-0.5%
0.3%
5月 2024
0.2%
0.0%
-0.1%
4月 2024
0.3%
0.3%
0.0%
3月 2024
-0.4%
0.5%
2月 2024
0.5%
0.2%
1月 2024
0.4%
-0.2%
12月 2023
-0.2%
-0.2%
11月 2023
-0.5%
1.4%
10月 2023
1.4%
0.0%
-1.4%
9月 2023
-1.4%
0.1%
0.0%
8月 2023
0.2%
-0.1%
0.7%
7月 2023
1.0%
0.2%
-0.2%
6月 2023
-0.3%
-0.2%
0.1%
5月 2023
0.3%
0.3%
1.1%
4月 2023
2.8%
-0.4%
-1.5%
3月 2023
-1.6%
0.5%
-1.7%
2月 2023
-1.2%
-0.4%
-0.2%
1月 2023
-0.1%
0.4%
-1.0%
12月 2022
-1.8%
-0.3%
1.5%
11月 2022
2.2%
0.4%
-2.1%
10月 2022
-1.3%
-0.5%
-0.6%
9月 2022
-0.4%
0.5%
-0.4%
8月 2022
-0.4%
-0.5%
-0.2%
7月 2022
-0.6%
0.6%
-1.5%
6月 2022
-1.2%
-0.7%
-0.7%
5月 2022
-0.6%
1.5%
0.4%
4月 2022
0.4%
-2.0%
0.6%
3月 2022
0.2%
2.5%
-0.1%
2月 2022
-0.1%
1.3%
3.7%
1月 2022
4.5%
-1.2%
-4.1%
12月 2021
-4.4%
0.1%
0.8%
11月 2021
0.9%
-0.4%
0.5%
10月 2021
0.4%
1.9%
-0.2%
1234
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード