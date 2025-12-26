経済指標カレンダー
ドイツの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|期次
|失業率
|6.3%
|11月 2025
|6.3%
|月次
|CPI前年比
|2.3%
|11月 2025
|2.3%
|月次
|経常収支n.s.a.
|€14.8 B
|10月 2025
|€15.8 B
|月次
|貿易収支
|€16.8 B
|10月 2025
|€15.3 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2026.01.02 08:55, EUR, マークイット製造業PMI
2026.01.05 11:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 2.5%
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|10年債入札
|2.67%
|2.62%
|2年債入札
|2.05%
|1.98%
|30年債入札
|3.26%
|3.17%
|5年債入札
|2.27%
|2.21%
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|0.3%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|国内総生産前期比
|0.0%
|3 Q 2025
|0.0%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|2.973 M
|11月 2025
|2.973 M
|月次
|失業率
|6.3%
|11月 2025
|6.3%
|月次
|失業率n.s.a.
|2.885 M
|11月 2025
|2.911 M
|月次
|失業率の変化
|1 K
|11月 2025
|-2 K
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|2.3%
|11月 2025
|2.3%
|月次
|CPI前月比
|-0.2%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|HICP前年比
|2.6%
|11月 2025
|2.6%
|月次
|HICP前月比
|-0.5%
|11月 2025
|-0.5%
|月次
|PPI前年比
|1.9%
|11月 2025
|0.3%
|月次
|PPI前月比
|0.5%
|11月 2025
|-0.3%
|月次
|卸売物価指数前年比
|1.5%
|11月 2025
|1.1%
|月次
|卸売物価指数前月比
|0.3%
|11月 2025
|0.3%
|月次
|輸入物価指数（Import Price Index）前年比
|-1.9%
|11月 2025
|-1.4%
|月次
|輸入物価指数（Import Price Index）前月比
|0.5%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|輸出物価指数（Export Price Index）前年比
|0.3%
|11月 2025
|0.5%
|月次
|輸出物価指数（Export Price Index）前月比
|0.2%
|11月 2025
|0.2%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支n.s.a.
|€14.8 B
|10月 2025
|€15.8 B
|月次
|貿易収支
|€16.8 B
|10月 2025
|€15.3 B
|月次
|貿易収支n.s.a.
|€17.3 B
|10月 2025
|€17.3 B
|月次
|輸入前月比
|-1.2%
|10月 2025
|3.1%
|月次
|輸出前月比
|0.1%
|10月 2025
|1.5%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|IFO企業信頼感指数(Business Expectations)
|89.7
|12月 2025
|90.5
|月次
|IFO景況感(現況)指数(Current Business Situation)
|85.6
|12月 2025
|85.6
|月次
|IFO景況指数
|87.6
|12月 2025
|88.0
|月次
|ZEW景況感指数
|45.8
|12月 2025
|月次
|ZEW経済状況
|-81.0
|12月 2025
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|N/D
|12月 2025
|53.1
|月次
|マークイット建設業PMI
|45.2
|11月 2025
|42.8
|月次
|マークイット統合PMI
|N/D
|12月 2025
|53.1
|月次
|マークイット製造業PMI
|N/D
|12月 2025
|48.2
|月次
|工業受注前年比
|-0.7%
|10月 2025
|-3.4%
|月次
|新車登録台数前年比
|2.5%
|11月 2025
|7.8%
|月次
|新車登録台数前月比
|0.2%
|11月 2025
|6.2%
|月次
|製造業受注前月比
|1.5%
|10月 2025
|2.0%
|月次
|鉱工業生産前年比
|0.8%
|10月 2025
|-1.4%
|月次
|鉱工業生産前月比
|1.8%
|10月 2025
|1.1%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|GfK消費動向
|N/D
|1月 2026
|月次
|小売売上高前年比
|0.8%
|10月 2025
|1.4%
|月次
|小売売上高前月比
|0.3%
|10月 2025
|-0.5%
|月次