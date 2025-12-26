ドイツの経済カレンダーと指標

カレンダーセクション

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.0% 3 Q 2025 0.0% 期次
失業率 6.3% 11月 2025 6.3% 月次
CPI前年比 2.3% 11月 2025 2.3% 月次
経常収支n.s.a. €​14.8 B 10月 2025 €​15.8 B 月次
貿易収支 €​16.8 B 10月 2025 €​15.3 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, EUR, 聖ステファノの日
2026.01.02 08:55, EUR, マークイット製造業PMI
2026.01.05 11:00, EUR, 新車登録台数前月比, 前: 0.2%
2026.01.05 11:00, EUR, 新車登録台数前年比, 前: 2.5%

経済指標

市場 最後 参照 頻度
10年債入札 2.67% 2.62%
2年債入札 2.05% 1.98%
30年債入札 3.26% 3.17%
5年債入札 2.27% 2.21%
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 0.3% 3 Q 2025 0.3% 期次
国内総生産前期比 0.0% 3 Q 2025 0.0% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 2.973 M 11月 2025 2.973 M 月次
失業率 6.3% 11月 2025 6.3% 月次
失業率n.s.a. 2.885 M 11月 2025 2.911 M 月次
失業率の変化 1 K 11月 2025 -2 K 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 2.3% 11月 2025 2.3% 月次
CPI前月比 -0.2% 11月 2025 -0.2% 月次
HICP前年比 2.6% 11月 2025 2.6% 月次
HICP前月比 -0.5% 11月 2025 -0.5% 月次
PPI前年比 1.9% 11月 2025 0.3% 月次
PPI前月比 0.5% 11月 2025 -0.3% 月次
卸売物価指数前年比 1.5% 11月 2025 1.1% 月次
卸売物価指数前月比 0.3% 11月 2025 0.3% 月次
輸入物価指数（Import Price Index）前年比 -1.9% 11月 2025 -1.4% 月次
輸入物価指数（Import Price Index）前月比 0.5% 11月 2025 0.2% 月次
輸出物価指数（Export Price Index）前年比 0.3% 11月 2025 0.5% 月次
輸出物価指数（Export Price Index）前月比 0.2% 11月 2025 0.2% 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支n.s.a. €​14.8 B 10月 2025 €​15.8 B 月次
貿易収支 €​16.8 B 10月 2025 €​15.3 B 月次
貿易収支n.s.a. €​17.3 B 10月 2025 €​17.3 B 月次
輸入前月比 -1.2% 10月 2025 3.1% 月次
輸出前月比 0.1% 10月 2025 1.5% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
IFO企業信頼感指数(Business Expectations) 89.7 12月 2025 90.5 月次
IFO景況感(現況)指数(Current Business Situation) 85.6 12月 2025 85.6 月次
IFO景況指数 87.6 12月 2025 88.0 月次
ZEW景況感指数 45.8 12月 2025 月次
ZEW経済状況 -81.0 12月 2025 月次
マークイットサービス業業PMI N/D 12月 2025 53.1 月次
マークイット建設業PMI 45.2 11月 2025 42.8 月次
マークイット統合PMI N/D 12月 2025 53.1 月次
マークイット製造業PMI N/D 12月 2025 48.2 月次
工業受注前年比 -0.7% 10月 2025 -3.4% 月次
新車登録台数前年比 2.5% 11月 2025 7.8% 月次
新車登録台数前月比 0.2% 11月 2025 6.2% 月次
製造業受注前月比 1.5% 10月 2025 2.0% 月次
鉱工業生産前年比 0.8% 10月 2025 -1.4% 月次
鉱工業生産前月比 1.8% 10月 2025 1.1% 月次
消費者 最後 参照 頻度
GfK消費動向 N/D 1月 2026 月次
小売売上高前年比 0.8% 10月 2025 1.4% 月次
小売売上高前月比 0.3% 10月 2025 -0.5% 月次