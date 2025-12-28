カレンダーセクション

米商品先物取引委員会（CFTC）の金投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた金の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は米国における金の買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

金は、世界市場で最も人気のある準備資産です。金相場は、ドル相場の下落の中でしばしば上昇します。ドル相場が安定していない場合貿易業者には金を好む傾向があります。したがって、投機的な金のポジションの正味量の増加は、間接的に市場の一般的に好ましくない状況を暗示する可能性があります。しかし、CFTC報告書は少量のデータ（全世界）を扱うため、金やドルの相場に大きな影響を及ぼすことはめったにありません。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
266.7 K
23 9月 2025
266.7 K
266.4 K
16 9月 2025
266.4 K
261.7 K
9 9月 2025
261.7 K
249.5 K
2 9月 2025
249.5 K
214.3 K
26 8月 2025
214.3 K
212.6 K
19 8月 2025
212.6 K
229.5 K
12 8月 2025
229.5 K
237.1 K
5 8月 2025
237.1 K
223.6 K
29 7月 2025
223.6 K
253.0 K
22 7月 2025
253.0 K
213.1 K
15 7月 2025
213.1 K
203.0 K
8 7月 2025
203.0 K
202.0 K
1 7月 2025
202.0 K
195.0 K
24 6月 2025
195.0 K
200.6 K
17 6月 2025
200.6 K
187.5 K
10 6月 2025
187.5 K
187.9 K
3 6月 2025
187.9 K
174.2 K
27 5月 2025
174.2 K
164.0 K
20 5月 2025
164.0 K
161.2 K
13 5月 2025
161.2 K
162.5 K
6 5月 2025
162.5 K
163.3 K
29 4月 2025
163.3 K
175.4 K
22 4月 2025
175.4 K
202.2 K
15 4月 2025
202.2 K
200.7 K
8 4月 2025
200.7 K
238.4 K
1 4月 2025
238.4 K
249.8 K
25 3月 2025
249.8 K
257.9 K
18 3月 2025
257.9 K
236.1 K
11 3月 2025
236.1 K
243.3 K
4 3月 2025
243.3 K
261.6 K
25 2月 2025
261.6 K
268.7 K
18 2月 2025
268.7 K
284.5 K
11 2月 2025
284.5 K
302.5 K
4 2月 2025
302.5 K
299.4 K
28 1月 2025
299.4 K
300.8 K
21 1月 2025
300.8 K
279.4 K
14 1月 2025
279.4 K
254.9 K
7 1月 2025
254.9 K
247.6 K
12345678...19
