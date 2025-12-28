オーストラリア輸出物価指数前期比は、四半期のオーストラリアから輸出または再輸出された商品の価格の変化を前四半期と比較して測定します。品は全国輸出額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。

輸出物価指数は、国家貿易統計を作成するためのデフレーターとして使用されます。経済学者はこの指数を使って、短期的なインフレを予測します。この指数は、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。

指数の豪ドル相場への影響は、インフレの評価に関連しています。 一般的に、伸びは豪ドルに対してプラスと見なされます。輸出物価の上昇は、国の貿易活動の伸びを示すものであり、豪ドルに対してプラスと見なされます。

