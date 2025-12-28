経済指標カレンダー
オーストラリア輸出物価指数前期比 (Australia Export Price Index q/q)
|低
|-0.9%
|0.2%
|
-4.5%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|-0.4%
|
-0.9%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
オーストラリア輸出物価指数前期比は、四半期のオーストラリアから輸出または再輸出された商品の価格の変化を前四半期と比較して測定します。品は全国輸出額の財務的重要度に基づいて指数計算に使われます。
輸出物価指数は、国家貿易統計を作成するためのデフレーターとして使用されます。経済学者はこの指数を使って、短期的なインフレを予測します。この指数は、貿易フローの構造の変化を評価するためにも使用されます。
指数の豪ドル相場への影響は、インフレの評価に関連しています。 一般的に、伸びは豪ドルに対してプラスと見なされます。輸出物価の上昇は、国の貿易活動の伸びを示すものであり、豪ドルに対してプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"オーストラリア輸出物価指数前期比 (Australia Export Price Index q/q)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用