ECB住宅金融前年比は、報告期間中の欧州の世帯への貸出額の前年同期と比較した変化を反映しています。この指標は年に2回、欧州中央銀行によって発行されます。それぞれが過去2四半期の貸出を対象としています。
住宅ローンには、住宅購入および消費者信用のためのローンが含まれます。さらに、これには民間起業家への貸出も含まれますが、これは非金融会社の貸出には反映されません。EU世帯貸出指数は、国ごとに収集されたデータに基づいて編集されます。基礎となるデータには、現在の融資残高が含まれており、欧州諸国全体での調和は適用されていません。
この指標は、ユーロ圏の金融機関がECBに報告したデータと、2003年以降ECBが実施した銀行貸出調査に基づいて計算されます。企業や家庭からの銀行ローンの供給と需要に関する、さもなければ理解できない洞察を提供します。調査では、実際の融資額に加えて、信用条件、融資の承認基準、拒否の割合についても取り上げています。得られたデータは、特に金融危機の際に、金融政策措置に関するさまざまな意思決定プロセスで使用されます。
貸出データは、家計の持続可能性の重要な指標として機能する一方、金融政策を反映しています。この値の増加または予想を超える値は経済とEURを刺激する場合があります。よって、予想を下回る数値は、欧州通貨に対してマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州中央銀行(ECB)住宅金融前年比 (European Central Bank (ECB) Households Loans y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
