経済指標カレンダー

スウェーデンの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 1.1% 期次
失業率 8.2% 11月 2025 8.9% 月次
CPI前年比 -0.2% 11月 2025 0.4% 月次
Riksbank金利決定 1.75% 1.75%
商品貿易収支 Kr​1.5 B 10月 2025 Kr​4.9 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, SEK, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, SEK, 商品貿易収支, 予測: Kr​0.0 B, 前: Kr​1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, 住宅金融前年比, 予測: 5.0%, 前: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, 非金融法人ローン前年比, 前: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3マネーサプライ前年比
2025.12.30 08:30, SEK, Riksbank金融政策決定会合議事要旨
2025.12.31 00:00, SEK, 大晦日
2026.01.01 00:00, SEK, 元日
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank製造業PMI, 予測: 54.2, 前: 54.6

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 2.6% 3 Q 2025 2.4% 期次
国内総生産前期比 1.1% 3 Q 2025 1.1% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率 8.2% 11月 2025 8.9% 月次
登録済み失業率 6.7% 11月 2025 6.8% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPIF前年比 2.3% 11月 2025 3.1% 月次
CPIF前月比 -0.2% 11月 2025 0.4% 月次
CPI前年比 -0.2% 11月 2025 0.4% 月次
CPI前月比 2.3% 11月 2025 3.1% 月次
HICP前年比 2.3% 11月 2025 3.1% 月次
HICP前月比 -0.2% 11月 2025 0.4% 月次
PPI前年比 -1.4% 11月 2025 0.4% 月次
PPI前月比 1.2% 11月 2025 0.4% 月次
金銭 最後 参照 頻度
M3マネーサプライ前年比 N/D 10月 2025 4.0% 月次
Riksbank金利決定 1.75% 1.75%
住宅金融前年比 1500.0% 10月 2025 4900.0% 月次
非金融法人ローン前年比 3.0% 10月 2025 2.5% 月次
取引 最後 参照 頻度
商品貿易収支 Kr​1.5 B 10月 2025 Kr​4.9 B 月次
経常収支 Kr​93.2 B 3 Q 2025 Kr​98.0 B 期次
ビジネス 最後 参照 頻度
Silf/SwedbankサービスPMI 59.1 11月 2025 55.4 月次
Silf/Swedbank統合PMI 57.8 11月 2025 55.6 月次
Silf/Swedbank製造業PMI 54.6 11月 2025 55.0 月次
事業在庫前期比 0.7% 1 Q 2024 -1.5% 期次
事業在庫推移 Kr​3.465 B 3 Q 2025 Kr​2.327 B 期次
企業信頼感 107.4 12月 2025 105.5 月次
民間部門生産高前年比 111.4% 10月 2025 103.2% 月次
民間部門生産高前月比 102.1% 10月 2025 101.4% 月次
生産能力利用前期比 -0.2% 3 Q 2025 0.8% 期次
産業在庫の変化 Kr​1.516 B 1 Q 2021 Kr​-5.775 B 期次
産業在庫前期比 0.6% 1 Q 2021 -2.2% 期次
経済動向指標 103.7 12月 2025 101.5 月次
製造業信頼感 103.8 12月 2025 100.8 月次
鉱工業新規受注前年比 12.1% 10月 2025 6.7% 月次
鉱工業新規受注前年比前月比 6.7% 10月 2025 4.7% 月次
鉱工業生産前年比 6.1% 10月 2025 14.3% 月次
鉱工業生産前月比 -6.6% 10月 2025 5.0% 月次
消費者 最後 参照 頻度
インフレ予想 7.0% 12月 2025 7.1% 月次
家計支出前年比 2.3% 10月 2025 3.6% 月次
家計支出前月比 -0.9% 10月 2025 0.5% 月次
小売売上高前年比 5.6% 11月 2025 3.5% 月次
小売売上高前月比 1.1% 11月 2025 -0.2% 月次
消費者信頼感 95.8 12月 2025 95.7 月次