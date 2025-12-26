経済指標カレンダー
スウェーデンの経済カレンダーと指標
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, SEK, ボクシングデー
2025.12.29 07:00, SEK, 商品貿易収支, 予測: Kr0.0 B, 前: Kr1.5 B
2025.12.30 07:00, SEK, 住宅金融前年比, 予測: 5.0%, 前: 1500.0%
2025.12.30 07:00, SEK, 非金融法人ローン前年比, 前: 3.0%
2025.12.30 07:00, SEK, M3マネーサプライ前年比
2025.12.30 08:30, SEK, Riksbank金融政策決定会合議事要旨
2025.12.31 00:00, SEK, 大晦日
2026.01.01 00:00, SEK, 元日
2026.01.02 07:30, SEK, Silf/Swedbank製造業PMI, 予測: 54.2, 前: 54.6
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|2.6%
|3 Q 2025
|2.4%
|期次
|国内総生産前期比
|1.1%
|3 Q 2025
|1.1%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率
|8.2%
|11月 2025
|8.9%
|月次
|登録済み失業率
|6.7%
|11月 2025
|6.8%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPIF前年比
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|CPIF前月比
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|CPI前年比
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|CPI前月比
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|HICP前年比
|2.3%
|11月 2025
|3.1%
|月次
|HICP前月比
|-0.2%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|PPI前年比
|-1.4%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|PPI前月比
|1.2%
|11月 2025
|0.4%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|M3マネーサプライ前年比
|N/D
|10月 2025
|4.0%
|月次
|Riksbank金利決定
|1.75%
|1.75%
|住宅金融前年比
|1500.0%
|10月 2025
|4900.0%
|月次
|非金融法人ローン前年比
|3.0%
|10月 2025
|2.5%
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|商品貿易収支
|Kr1.5 B
|10月 2025
|Kr4.9 B
|月次
|経常収支
|Kr93.2 B
|3 Q 2025
|Kr98.0 B
|期次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|Silf/SwedbankサービスPMI
|59.1
|11月 2025
|55.4
|月次
|Silf/Swedbank統合PMI
|57.8
|11月 2025
|55.6
|月次
|Silf/Swedbank製造業PMI
|54.6
|11月 2025
|55.0
|月次
|事業在庫前期比
|0.7%
|1 Q 2024
|-1.5%
|期次
|事業在庫推移
|Kr3.465 B
|3 Q 2025
|Kr2.327 B
|期次
|企業信頼感
|107.4
|12月 2025
|105.5
|月次
|民間部門生産高前年比
|111.4%
|10月 2025
|103.2%
|月次
|民間部門生産高前月比
|102.1%
|10月 2025
|101.4%
|月次
|生産能力利用前期比
|-0.2%
|3 Q 2025
|0.8%
|期次
|産業在庫の変化
|Kr1.516 B
|1 Q 2021
|Kr-5.775 B
|期次
|産業在庫前期比
|0.6%
|1 Q 2021
|-2.2%
|期次
|経済動向指標
|103.7
|12月 2025
|101.5
|月次
|製造業信頼感
|103.8
|12月 2025
|100.8
|月次
|鉱工業新規受注前年比
|12.1%
|10月 2025
|6.7%
|月次
|鉱工業新規受注前年比前月比
|6.7%
|10月 2025
|4.7%
|月次
|鉱工業生産前年比
|6.1%
|10月 2025
|14.3%
|月次
|鉱工業生産前月比
|-6.6%
|10月 2025
|5.0%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|インフレ予想
|7.0%
|12月 2025
|7.1%
|月次
|家計支出前年比
|2.3%
|10月 2025
|3.6%
|月次
|家計支出前月比
|-0.9%
|10月 2025
|0.5%
|月次
|小売売上高前年比
|5.6%
|11月 2025
|3.5%
|月次
|小売売上高前月比
|1.1%
|11月 2025
|-0.2%
|月次
|消費者信頼感
|95.8
|12月 2025
|95.7
|月次