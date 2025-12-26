カレンダーセクション

経済指標カレンダー

インドの経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 5.4% 3 Q 2024 6.7% 期次
CPI前年比 N/D 10月 2025 1.54% 月次
RBI金利決定 N/D 5.50%
貿易収支 $​-24.53 B 11月 2025 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 11:30, INR, 銀行ローンの伸び率前年比, 予測: 11.7%, 前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 預金の伸び率前年比, 予測: 10.1%, 前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外貨準備, 予測: $​702.918 B, 前: $​688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, 財政収支, 前: ₹​-8.251 兆
2025.12.31 11:30, INR, インフラ生産高前年比, 予測: 0.6%, 前: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, 対外債務, 予測: $​782.7 B, 前: $​747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, 経常収支, 予測: $​1.330 B, 前: $​-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, 経常収支 - GDP率, 予測: -0.1%, 前: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, 準備金変化, 予測: $​-6.451 B, 前: $​4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, 商品貿易収支, 予測: $​-71.988 B, 前: $​-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI金融および信用情報のレビュー<分節
2026.01.02 05:00, INR, マークイット製造業PMI, 予測: 58.1, 前: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, 外貨準備

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 5.4% 3 Q 2024 6.7% 期次
年間GDP前年比 6.5% 6.4%
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 N/D 10月 2025 1.54% 月次
CPI前月比 N/D 10月 2025 0.10% 月次
WPI前年比 -0.32% 11月 2025 -1.21% 月次
WPI燃料およびエネルギー前年比 -2.27% 11月 2025 -2.55% 月次
WPI製造品前年比 1.33% 11月 2025 1.54% 月次
WPI食品前年比 -4.16% 11月 2025 -8.31% 月次
消費者食品物価指数(CFPI)前年比 N/D 10月 2025 -2.28% 月次
消費者食品物価指数(CFPI)前月比 N/D 10月 2025 -0.49% 月次
金銭 最後 参照 頻度
RBI M3マネーサプライ前年比 N/D 12 12月 2025 週次
RBIリバースレポ金利決定 N/D 3.35%
RBI準備預金率 N/D 4.00%
RBI金利決定 N/D 5.50%
外貨準備 N/D 19 12月 2025 $​688.949 B 週次
銀行ローンの伸び率前年比 N/D 12 12月 2025 11.5% 週次
預金の伸び率前年比 N/D 12 12月 2025 10.2% 週次
取引 最後 参照 頻度
商品貿易収支 $​-68.500 B 2 Q 2025 $​-59.500 B 期次
準備金変化 $​4.508 B 2 Q 2025 $​8.789 B 期次
経常収支 $​-2.400 B 2 Q 2025 $​13.500 B 期次
経常収支 - GDP率 -0.2% 2 Q 2025 1.3% 期次
貿易収支 $​-24.53 B 11月 2025 月次
輸入 $​62.66 B 11月 2025 月次
輸出 $​38.13 B 11月 2025 月次
政府 最後 参照 頻度
対外債務 $​747.2 B 2 Q 2025 $​735.9 B 期次
財政収支 ₹​-8.251 兆 10月 2025 ₹​-5.731 兆 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
インド工業生産FYTD前年比 4.1% 9月 2025 3.9% 月次
インフラ生産高前年比 0.0% 10月 2025 3.3% 月次
マークイットサービス業業PMI 59.8 11月 2025 58.9 月次
マークイット統合PMI 59.7 11月 2025 60.4 月次
マークイット製造業PMI 56.6 11月 2025 59.2 月次
工業生産前年比 4.8% 9月 2025 3.8% 月次
鉱工業生産FYTD前年比 N/D 9月 2025 3.0% 月次
鉱工業生産前年比 N/D 9月 2025 4.0% 月次