経済指標カレンダー
インドの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|期次
|CPI前年比
|N/D
|10月 2025
|1.54%
|月次
|RBI金利決定
|N/D
|5.50%
|貿易収支
|$-24.53 B
|11月 2025
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 11:30, INR, 銀行ローンの伸び率前年比, 予測: 11.7%, 前: 11.5%
2025.12.26 11:30, INR, 預金の伸び率前年比, 予測: 10.1%, 前: 10.2%
2025.12.26 11:30, INR, 外貨準備, 予測: $702.918 B, 前: $688.949 B
2025.12.31 10:00, INR, 財政収支, 前: ₹-8.251 兆
2025.12.31 11:30, INR, インフラ生産高前年比, 予測: 0.6%, 前: 0.0%
2025.12.31 11:30, INR, 対外債務, 予測: $782.7 B, 前: $747.2 B
2025.12.31 11:30, INR, 経常収支, 予測: $1.330 B, 前: $-2.400 B
2025.12.31 11:30, INR, 経常収支 - GDP率, 予測: -0.1%, 前: -0.2%
2025.12.31 11:30, INR, 準備金変化, 予測: $-6.451 B, 前: $4.508 B
2025.12.31 11:30, INR, 商品貿易収支, 予測: $-71.988 B, 前: $-68.500 B
2025.12.31 11:30, INR, RBI金融および信用情報のレビュー<分節
2026.01.02 05:00, INR, マークイット製造業PMI, 予測: 58.1, 前: 56.6
2026.01.02 11:30, INR, 外貨準備
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|5.4%
|3 Q 2024
|6.7%
|期次
|年間GDP前年比
|6.5%
|6.4%
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|N/D
|10月 2025
|1.54%
|月次
|CPI前月比
|N/D
|10月 2025
|0.10%
|月次
|WPI前年比
|-0.32%
|11月 2025
|-1.21%
|月次
|WPI燃料およびエネルギー前年比
|-2.27%
|11月 2025
|-2.55%
|月次
|WPI製造品前年比
|1.33%
|11月 2025
|1.54%
|月次
|WPI食品前年比
|-4.16%
|11月 2025
|-8.31%
|月次
|消費者食品物価指数(CFPI)前年比
|N/D
|10月 2025
|-2.28%
|月次
|消費者食品物価指数(CFPI)前月比
|N/D
|10月 2025
|-0.49%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|RBI M3マネーサプライ前年比
|N/D
|12 12月 2025
|週次
|RBIリバースレポ金利決定
|N/D
|3.35%
|RBI準備預金率
|N/D
|4.00%
|RBI金利決定
|N/D
|5.50%
|外貨準備
|N/D
|19 12月 2025
|$688.949 B
|週次
|銀行ローンの伸び率前年比
|N/D
|12 12月 2025
|11.5%
|週次
|預金の伸び率前年比
|N/D
|12 12月 2025
|10.2%
|週次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|商品貿易収支
|$-68.500 B
|2 Q 2025
|$-59.500 B
|期次
|準備金変化
|$4.508 B
|2 Q 2025
|$8.789 B
|期次
|経常収支
|$-2.400 B
|2 Q 2025
|$13.500 B
|期次
|経常収支 - GDP率
|-0.2%
|2 Q 2025
|1.3%
|期次
|貿易収支
|$-24.53 B
|11月 2025
|月次
|輸入
|$62.66 B
|11月 2025
|月次
|輸出
|$38.13 B
|11月 2025
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|対外債務
|$747.2 B
|2 Q 2025
|$735.9 B
|期次
|財政収支
|₹-8.251 兆
|10月 2025
|₹-5.731 兆
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|インド工業生産FYTD前年比
|4.1%
|9月 2025
|3.9%
|月次
|インフラ生産高前年比
|0.0%
|10月 2025
|3.3%
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|59.8
|11月 2025
|58.9
|月次
|マークイット統合PMI
|59.7
|11月 2025
|60.4
|月次
|マークイット製造業PMI
|56.6
|11月 2025
|59.2
|月次
|工業生産前年比
|4.8%
|9月 2025
|3.8%
|月次
|鉱工業生産FYTD前年比
|N/D
|9月 2025
|3.0%
|月次
|鉱工業生産前年比
|N/D
|9月 2025
|4.0%
|月次