米国小売在庫(自動車を除く)前月比 (United States Retail Inventories excl. Autos m/m)
米国
USD, 米ドル
消費者
小売在庫(自動車を除く)前月比は、報告月の全国の小売業者が保有する在庫の前月と比較した変化を反映しています。自動車は指数計算から除外されています。これは、他の事業者及び/または最終消費者に販売可能な製品の量を反映します。この指標により、短期的に生産活動を測定できます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
9月 2025
0.0%
9月 2025 予備的
N/D
0.0%
8月 2025
0.0%
0.3%
8月 2025 予備的
0.3%
0.2%
7月 2025
0.1%
0.1%
7月 2025 予備的
0.1%
-0.1%
6月 2025
-0.1%
0.0%
6月 2025 予備的
0.0%
0.1%
5月 2025
0.2%
0.2%
5月 2025 予備的
0.2%
0.3%
4月 2025
0.3%
0.3%
4月 2025 予備的
0.3%
0.3%
3月 2025
0.4%
0.4%
3月 2025 予備的
0.4%
0.1%
2月 2025
0.1%
0.1%
2月 2025 予備的
0.1%
0.5%
1月 2025
0.5%
0.4%
1月 2025 予備的
0.4%
-0.1%
12月 2024
-0.1%
0.2%
12月 2024 予備的
0.2%
0.4%
11月 2024
0.5%
0.6%
11月 2024 予備的
0.6%
0.3%
10月 2024
0.1%
0.1%
10月 2024 予備的
0.1%
0.1%
9月 2024
0.2%
0.1%
9月 2024 予備的
0.1%
0.5%
8月 2024
0.5%
0.4%
8月 2024 予備的
0.4%
0.5%
7月 2024
0.5%
0.5%
7月 2024 予備的
0.5%
0.3%
6月 2024
0.2%
0.2%
6月 2024 予備的
0.2%
-0.1%
5月 2024
0.0%
0.0%
5月 2024 予備的
0.0%
0.2%
4月 2024
0.3%
0.3%
4月 2024 予備的
0.3%
-0.4%
3月 2024
-0.2%
-0.1%
3月 2024 予備的
-0.1%
0.3%
2月 2024
0.4%
0.4%
2月 2024 予備的
0.4%
0.3%
1月 2024
0.3%
0.3%
1月 2024 予備的
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.6%
12月 2023 予備的
0.6%
-0.6%
11月 2023
-0.9%
-0.8%
11月 2023 予備的
-0.8%
-1.1%
10月 2023
-0.9%
-0.9%
10月 2023 予備的
-0.9%
-0.4%
9月 2023
0.4%
0.3%
9月 2023 予備的
0.3%
0.6%
