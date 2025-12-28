経済指標カレンダー
CFTC天然ガス投機的ネットポジション (CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions)
商品先物取引委員会(委員会またはCFTC)は、天然ガス市場のダイナミクスに関するCommitments of Traders(COT)レポートを公開します。COTレポートは、20人以上のトレーダーがCFTCによって設定されたレポートレベル以上のポジションを保持している先物市場での天然ガス先物およびオプションに対する建玉を分類します。
天然ガスに関するCOTレポートは、報告会社のポジションデータに基づいています。報告会社が提供するポジションデータは、主要なビジネス目的に関して天然ガストレーダーが行った分類に基づいています。トレーダーはCFTC Form 40について報告します。このフォームでは、トレーダーは自分をプロデューサー/マーチャント/プロセッサー/ユーザー、スワップディーラー、マネージドマネー、またはその他の報告対象の4つのカテゴリーのいずれかに分類します。CFTCスタッフは、トレーダーの天然ガスポジションの特定の理由を知らないため、妥当性チェックのみを実行します。したがって、この情報はトレーダーの分類を決定する役割を果たしません。ただし、トレーダーは異なる商品に対して異なるビジネス目的を報告する場合があるため、天然ガスのトレーダーは他の商品に対して異なる分類を持つ場合があることに注意してください。レポートの1つである金融先物のトレーダーについては、トレーダーはすべての商品について同じカテゴリに分類されます。法的制限(CEAセクション8データおよび機密ビジネス慣行)によって、CFTCは、個々の天然ガストレーダーがCOTレポートでどのように分類されるかに関する情報を公開していません。
一般的に、CFTCは、火曜日の朝に必要な天然ガス取引データをさまざまな報告単位から受け取ります。これらは、同じ週の最終営業日(通常は金曜日の15:30)にレビューおよび公開されます。その後CFTCは、水曜日の朝にさまざまな報告単位から必要なデータを受け取ります。
これらのレポートを使用して、天然ガス市場のムードを確認し、市場が買い手側または売り手側のどちらにあるかを予測できます。たとえば、動向や動向の変化の強さを推定するためには、数量を考慮することもできます。
"CFTC天然ガス投機的ネットポジション (CFTC Natural Gas Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。
