経済指標カレンダー
香港の経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|失業率(3ヶ月)
|3.8%
|11月 2025
|3.8%
|月次
|CPI前年比
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|貿易収支
|HK$-39.900 B
|10月 2025
|HK$-50.200 B
|月次
経済指標カレンダー
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 00:00, HKD, クリスマスの日の後の最初の平日
2025.12.29 08:30, HKD, 輸出前年比, 予測: 15.5%, 前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 輸入前年比, 予測: 16.2%, 前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 貿易収支, 予測: HK$-33.725 B, 前: HK$-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3マネーサプライ前年比, 予測: 3.9%, 前: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, 小売売上高前年比, 予測: 5.6%, 前: 6.9%
経済指標
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|3.8%
|3 Q 2025
|3.8%
|期次
|国内総生産前期比
|0.7%
|3 Q 2025
|0.7%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|失業率(3ヶ月)
|3.8%
|11月 2025
|3.8%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI前年比
|1.2%
|11月 2025
|1.2%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|HKMA M3マネーサプライ前年比
|4.5%
|9月 2025
|4.0%
|月次
|外貨準備
|$429.4 B
|11月 2025
|$426.1 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|貿易収支
|HK$-39.900 B
|10月 2025
|HK$-50.200 B
|月次
|輸入前年比
|18.3%
|10月 2025
|13.6%
|月次
|輸出前年比
|17.5%
|10月 2025
|16.1%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|マークイットPMI
|52.9
|11月 2025
|51.2
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|小売売上高前年比
|6.9%
|10月 2025
|5.9%
|月次