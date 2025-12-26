カレンダーセクション

経済指標カレンダー

香港の経済カレンダーと指標

概要

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.7% 3 Q 2025 0.7% 期次
失業率(3ヶ月) 3.8% 11月 2025 3.8% 月次
CPI前年比 1.2% 11月 2025 1.2% 月次
貿易収支 HK$​-39.900 B 10月 2025 HK$​-50.200 B 月次

経済指標カレンダー

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 00:00, HKD, クリスマスの日の後の最初の平日
2025.12.29 08:30, HKD, 輸出前年比, 予測: 15.5%, 前: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, 輸入前年比, 予測: 16.2%, 前: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, 貿易収支, 予測: HK$​-33.725 B, 前: HK$​-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, HKMA M3マネーサプライ前年比, 予測: 3.9%, 前: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, 小売売上高前年比, 予測: 5.6%, 前: 6.9%

経済指標

GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 3.8% 3 Q 2025 3.8% 期次
国内総生産前期比 0.7% 3 Q 2025 0.7% 期次
労働 最後 参照 頻度
失業率(3ヶ月) 3.8% 11月 2025 3.8% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI前年比 1.2% 11月 2025 1.2% 月次
金銭 最後 参照 頻度
HKMA M3マネーサプライ前年比 4.5% 9月 2025 4.0% 月次
外貨準備 $​429.4 B 11月 2025 $​426.1 B 月次
取引 最後 参照 頻度
貿易収支 HK$​-39.900 B 10月 2025 HK$​-50.200 B 月次
輸入前年比 18.3% 10月 2025 13.6% 月次
輸出前年比 17.5% 10月 2025 16.1% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
マークイットPMI 52.9 11月 2025 51.2 月次
消費者 最後 参照 頻度
小売売上高前年比 6.9% 10月 2025 5.9% 月次