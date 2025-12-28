経済指標カレンダー
カナダ工業製品価格指数 (IPPI) 前年比 (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)
|低
|6.1%
|4.8%
|
5.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|5.6%
|
6.1%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
カナダ工業製品価格指数前年比は、製造業者が指定した月に販売した主要国内生産品の価格の前年同じ月と比較した変化を示します。計算は、小売価格ではなく、生産者価格に基づいています。すべての間接税 (例：消費税) 及び製造業者からの出荷用輸送サービスの価格は、計算から除外されます。
工業製品価格に関するデータは、主に約1,100社の電子報告 (90%) によって収集されています。サンプルは、サイズと製品ごとの製造業者の分類に従ってコンパイルされています。サンプルは通常、5年に1回レビューされ、主に急速な発展を遂げるコモディティグループに関係しています。約10％のデータは州の機関の統計やその他の経済指標など、他の情報源（主要調査に加えて）から抽出されます。
この指標は、経済的健康の最も重要な指標の1つです。カナダで生産され、国内消費と輸出の両方を目的とした製品の価格の変化を測定します。したがって、カナダの製造部門の完全な記述を提供されます。実際のGDPの計算には同じ指標が使われます。
指標の伸びはCADの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カナダ工業製品価格指数 (IPPI) 前年比 (Canada Industrial Product Price Index (IPPI) y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット
あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。
カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。
WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用