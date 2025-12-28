経済指標カレンダー
EIA米国留出燃料生産量の変化 (EIA United States Distillate Fuel Production Change)
|低
|N/D
|0.321 M
|
-0.228 M
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|次の発表
|実際
|予測
|
前
エネルギー情報局（EIA） の蒸留燃料生産の変化は、先週の米国精製の強さを示しています。留出物燃料及び油は、従来の蒸留操作で生成された留分の1つを含み、これにはいくつかのタイプのディーゼル燃料と燃料油が含まれています。ディーゼル燃料は、自動車、鉄道機関車、農業機械に使われます。燃料油は、建物の暖房や電気の発電に使用されます。
この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。
EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。
留出燃料の生産量の変化は、米国の石油製品需要の強さを特徴づけるものです。季節的な指標の揺れは高く、夏の農業機械用輸送燃料としての蒸留物の使用は指標を増加させます。しかし、指標値の原油価格への影響は低いです。経済学者は、これらを他の重要な石油市場指標との関連でのみ分析します。
直近値:
実際のデータ
予想値
"EIA米国留出燃料生産量の変化 (EIA United States Distillate Fuel Production Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
