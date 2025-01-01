日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。物価の長期的な安定はマクロ経済的に重要であるところ、政治部門は短期的な手法をとることを選好しがちであるため、長期的な公益確保・政治的中立性の観点から自主性・独立性が認められています。

日銀記者会見は日本の規制当局の主なPRイベントです。記者会見では、日本銀行総裁や副総裁が金融政策に関する決定を説明し、経済発展の展望についての意見を述べ、質問に応答します。

規制当局の声明に今後の金融政策の強化を示唆するものがあれば、短期的に日本円にプラスの影響があります。

日本銀行の記者会見では、直近の金利決定、全体的な経済見通し、インフレに影響を与えた要因、および将来の金融政策決定への洞察を提供します。同会見での話題には景気の見通し、インフレおよび政策金利の変更があります。

日銀金融政策決定会合の声明発表の時間は、早ければ午前11時台に行われますが、重要発表があったり、政策変更があった場合は、12時30分を超えることが多いです。