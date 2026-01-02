カレンダーセクション

スペイン失業率 (Spain Unemployment Rate)

国：
スペイン
EUR, ユーロ
情報源：
国立統計研究所 (National Institute of Statistics)
スペインの失業率は、全民間労働力に関連する失業者の割合です。この指数は、就労の条件と可能性を持つ適切な年齢の失業者、すなわち労働年齢人口を対象としています。失業率は、仕事をしていない人の数を示す非常に重要な指標です。関連データは労働年齢人口の調査から収集されています。世帯は四半期ごとに調査され、現在の仕事について尋ねられます。失業率指数は、失業者数(16歳以上、就業中ではない、仕事を探している人)を人口(16歳以上、経済的に活動的な人口、就業または未就業)の数で割ったものをパーセントで示したものです。言い換えれば、失業率は失業者の総数と人口全体の比率ではなく、その国の総民間労働力に関する比率で表されています。

この調査では、16歳以上の人口を4つのグループに分類します。

  • 雇用中の人: 有給の仕事をしている人、ならびに年次休暇または病欠中、またはストライキをしている人。
  • 失業者: 労働活動に従事していないが、積極的に雇用を求めている、または仕事に戻るのを待っている人。以下の人は失業していると見なされます。1)働いておらず、過去4週間に積極的に仕事を探していた、2)解雇されて再就職を望んでいる、3)来月仕事を始めるのを待っている。さらに、その人が実際に仕事を探していることを確認する必要があります(地元の企業を訪問した、求人広告に回答したなど)。
  • 非活動的な人口: 成人人口の主婦/主夫、学生、退職者、仕事ができない人、仕事を探していない人などのカテゴリです
  • 活発な人口: 雇用中または失業中の市民

人口調査は、世帯調査とは対照的に、この指標を測定するのに適した情報源ではないと考えられています。この調査では、パートタイムの雇用、インフォーマルまたは季節労働、および不定期なパートタイムの労働が考慮されるため、より高度な方法が提供されます。

失業率は、スペインの経済発展の重要な指標の1つです。失業率の現象は、通常、ユーロ相場へのプラスの影響とみなされます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン失業率 (Spain Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
3 Q 2025
10.45%
10.03%
10.29%
2 Q 2025
10.29%
10.32%
11.36%
1 Q 2025
11.36%
10.36%
10.61%
4 Q 2024
10.61%
11.10%
11.21%
3 Q 2024
11.21%
11.63%
11.27%
2 Q 2024
11.27%
12.81%
12.29%
1 Q 2024
12.29%
11.23%
11.76%
4 Q 2023
11.76%
11.84%
3 Q 2023
11.84%
10.76%
11.60%
2 Q 2023
11.60%
13.76%
13.26%
1 Q 2023
13.26%
13.00%
12.87%
4 Q 2022
12.87%
12.41%
12.67%
3 Q 2022
12.67%
11.78%
12.48%
2 Q 2022
12.48%
13.49%
13.65%
1 Q 2022
13.65%
12.35%
13.33%
4 Q 2021
13.33%
13.98%
14.57%
3 Q 2021
14.57%
15.07%
15.26%
2 Q 2021
15.26%
16.50%
15.98%
1 Q 2021
15.98%
16.95%
16.13%
4 Q 2020
16.13%
16.98%
16.26%
3 Q 2020
16.26%
16.07%
15.33%
2 Q 2020
15.33%
13.70%
14.41%
1 Q 2020
14.41%
13.70%
13.78%
4 Q 2019
13.78%
13.10%
13.92%
3 Q 2019
13.92%
13.00%
14.02%
2 Q 2019
14.02%
13.50%
14.70%
1 Q 2019
14.70%
14.90%
14.45%
4 Q 2018
14.45%
15.10%
14.55%
3 Q 2018
14.60%
15.30%
2 Q 2018
15.30%
16.74%
1 Q 2018
16.74%
16.55%
4 Q 2017
16.55%
16.38%
3 Q 2017
16.38%
17.22%
2 Q 2017
17.22%
18.75%
1 Q 2017
18.75%
18.60%
4 Q 2016
18.60%
18.91%
3 Q 2016
18.91%
20.00%
2 Q 2016
20.00%
21.00%
1 Q 2016
21.00%
20.90%
4 Q 2015
20.90%
21.18%
3 Q 2015
21.18%
22.37%
2 Q 2015
22.37%
23.78%
1 Q 2015
23.78%
23.70%
4 Q 2014
23.70%
23.67%
3 Q 2014
23.67%
24.47%
2 Q 2014
24.47%
25.93%
1 Q 2014
25.93%
26.03%
4 Q 2013
25.73%
25.98%
3 Q 2013
25.98%
26.26%
2 Q 2013
26.26%
27.16%
12
エクスポート

