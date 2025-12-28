カレンダーセクション

景況感指数は、2012年から四半期ごとに算出されています。測定値は、経営陣が現在の経済発展とその期待をどのように評価しているかを反映するものです。アンケートでは、前四半期の会社の状態についての意見と次の四半期への期待を組み合わせています。

この調査の目的は、会社の現在の経済状態に関する管理者の評価を判断することです。調査分析の単位は事業です。企業信頼感指数は、四半期ごとに、国内および地域の活動を対象とする3つの指標を表示します。自治コミュニティに関する情報は、2013年から収集されています。この方法論は日本の短観指数に基づいており、重みは適用されないので、各回答者の答えは同じ重要性を持ちます。この指数は、自治地域、工業省、商工会議所高等評議会を含む調和の取れたビジネス信頼指標を提供するために作成されています。

調査には国内のスペイン企業が含まれています。この調査の範囲は、国家経済活動分類に反映されているほとんどすべての種類の活動、すなわち製造業、エネルギー部門、建設業、サービス業などを網羅しています。回答者は過去3か月間の経済動向を評価し、今後3か月間の予測を提供します。評価は相対的なもので、状況の変化(改善、悪化、または変化なし)を示します。

季節調整されていない景況感指数アンケートは四半期ごとに発行されます。

直近値:

実際のデータ

予想値

"スペイン企業信頼感指数 (Spain Business Confidence)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
-3.0
-3.9
-5.4
10月 2025
-5.4
-5.6
9月 2025
-5.7
-5.4
-6.7
8月 2025
-6.7
-4.0
-4.8
7月 2025
-4.9
-4.0
-5.2
6月 2025
-5.2
-4.1
-4.3
5月 2025
-4.2
-4.2
-4.1
4月 2025
-4.1
-4.8
-4.8
3月 2025
-5.4
-4.4
-6.3
2月 2025
-6.2
-4.5
-4.7
1月 2025
-5.1
-1.4
-4.5
12月 2024
-4.6
3.1
-5.1
11月 2024
-4.9
-4.9
-7.9
10月 2024
-8.1
-1.3
9月 2024
-0.7
-3.6
8月 2024
-3.6
-5.1
-4.2
7月 2024
-4.2
-4.1
-5.7
6月 2024
-5.7
-7.3
-6.2
5月 2024
-6.3
-2.7
-4.3
4月 2024
-3.9
-5.4
-4.7
3月 2024
-5.4
-5.8
-4.5
2月 2024
-4.5
-2.6
-5.4
1月 2024
-5.6
-7.7
-6.7
12月 2023
-6.8
-13.9
-9.4
11月 2023
-9.6
-8.5
-8.7
10月 2023
-8.7
-5.3
-8.8
9月 2023
-8.7
-8.2
-6.6
8月 2023
-6.6
-14.0
-9.4
7月 2023
-9.5
-3.8
-8.5
6月 2023
-8.3
-1.6
-5.4
5月 2023
-5.1
-1.3
-1.3
4月 2023
-1.3
-2.9
-2.9
3月 2023
-2.9
-3.8
-5.8
2月 2023
-6.0
-3.9
-4.2
1月 2023
-4.3
-5.1
-5.1
12月 2022
-5.1
-6.5
-7.6
11月 2022
-7.7
-6.5
-4.2
10月 2022
-4.6
-6.4
-5.7
9月 2022
-5.6
-5.2
-6.1
8月 2022
-6.1
-3.4
-5.3
7月 2022
-5.2
-1.2
2.3
6月 2022
2.4
0.1
1.5
5月 2022
1.5
1.5
-0.6
4月 2022
-0.6
6.2
5.1
3月 2022
5.3
9.2
10.0
2月 2022
10.4
6.3
6.9
1月 2022
6.7
5.2
5.9
12月 2021
5.9
4.4
3.8
11月 2021
4.4
3.3
4.4
10月 2021
4.4
6.2
2.2
12
