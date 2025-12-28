経済活動指数前年比n.s.a. は、前年同月と比較した報告月のメキシコ経済の実質部門の発展を反映しています。この前年比指標のデータは、季節的に未調整です。この指数は、年間および四半期ごとのGDP計算に使用される概念的枠組み、方法論的基準、経済活動の分類および情報源を使用して計算されます。このため、この指数はメキシコのGDPの早期の見積もりと見なされています。予想を上回る指標値は、メキシコのペソ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

"メキシコ経済活動n.s.a. 前年比 (Mexico Economic Activity n.s.a. y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。