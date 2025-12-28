カレンダーセクション

実質個人消費前月比は、報告月のインフレ率を調整した消費者支出の前月と比較した変化を測定したものです。指標値は2009年に設定された基準期間と比較してインフレのために調整されます。この指標は、消費者の視点から米国居住者が購入した消費財とサービスの一定の品目のコスト構造の変化を示しています。家計の耐久財、非耐久財、サービスへの実質支出と帰属支出が考慮されています。

実際の消費の変化は、報告された期間（ここでは報告月）における米国のGDPの評価に使用されます。その伸びは、通常、商品やサービスの価格の上昇に伴います。

PCEは、あと1つの米国消費者物価指数CPIよりも、米国連邦準備制度理事会に好んで経済状況分析に利用されます。これは、PCEの計算式では、消費者行動の短期的な変化の影響を考慮に入れ、品目を調整することができるのに対し、CPI計算での消費者品目及びその要素の加重は、2年ごとにのみ改訂されるからです。したがって、PCEはより完全にインフレを測定します。

指標の伸びはドルの相場にプラスの効果をもたらす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国実質個人消費支出価格指数(PCE)前月比 (United States Real Personal Consumption Expenditure (PCE) m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
N/D
0.1%
0.0%
9月 2025
0.0%
-0.1%
0.2%
8月 2025
0.3%
0.1%
0.4%
7月 2025
0.3%
0.4%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.0%
-0.2%
5月 2025
-0.3%
0.1%
0.1%
4月 2025
0.1%
0.3%
0.7%
3月 2025
0.7%
0.1%
0.1%
2月 2025
0.1%
-0.1%
-0.6%
1月 2025
-0.5%
0.2%
0.5%
12月 2024
0.4%
0.1%
0.5%
11月 2024
0.3%
0.3%
0.1%
10月 2024
0.1%
0.3%
0.5%
9月 2024
0.4%
0.2%
0.2%
8月 2024
0.1%
0.3%
0.4%
7月 2024
0.4%
0.1%
0.3%
6月 2024
0.2%
0.1%
0.4%
5月 2024
0.3%
0.1%
-0.1%
4月 2024
-0.1%
-0.1%
0.4%
3月 2024
0.5%
0.1%
0.5%
2月 2024
0.4%
-0.1%
-0.2%
1月 2024
-0.1%
0.6%
12月 2023
0.5%
0.3%
11月 2023
0.3%
0.0%
0.1%
10月 2023
0.2%
0.0%
0.3%
9月 2023
0.4%
0.0%
0.1%
8月 2023
0.1%
0.0%
0.6%
7月 2023
0.6%
0.0%
0.4%
6月 2023
0.4%
0.0%
0.1%
5月 2023
0.0%
0.0%
0.2%
4月 2023
0.5%
0.0%
0.0%
3月 2023
0.0%
0.0%
-0.2%
2月 2023
-0.1%
0.0%
1.5%
1月 2023
1.1%
0.0%
-0.3%
12月 2022
-0.3%
0.0%
-0.2%
11月 2022
0.0%
0.0%
0.5%
10月 2022
0.5%
0.0%
0.3%
9月 2022
0.3%
0.0%
0.3%
8月 2022
0.1%
0.0%
-0.1%
7月 2022
0.2%
-0.1%
0.0%
6月 2022
0.1%
0.0%
-0.3%
5月 2022
-0.4%
0.2%
0.3%
4月 2022
0.7%
0.3%
0.5%
3月 2022
0.2%
0.0%
0.1%
2月 2022
-0.4%
-0.4%
2.1%
1月 2022
1.5%
-0.2%
-1.3%
12月 2021
-1.0%
0.4%
-0.2%
11月 2021
0.0%
0.2%
0.7%
10月 2021
0.7%
-0.6%
0.3%
9月 2021
0.3%
-0.3%
0.6%
123
