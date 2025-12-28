失業保険申請件数（Continuing Jobless Claims）は、しばらく失業給付を受けている人々の数を反映しています。指標は毎週発行されています。失業給付を受けている人は、失業中は毎週失業保険申請を取り直す必要があります。このように、失業給付を受けている人の数は、そのような反復請求の数によって計算されます。

失業給付は政府の保険制度によって支えられています。人々が雇用を奨励するために、給付は一定期間支払われ、その額は全米の平均賃金よりも少ないものです。申請者は、経済的な理由により積極的に仕事を探していて（証明が必要）、失業しているという基準を満たしている必要があります。

この数字には、一般的な米国の失業率は反映されていません。なぜなら、それは給付の対象とならない失業者や 未申請の失業者が含まれないからです。データは失業率と相関がありますが、100％の相関関係ではありません。

一般に、継続的な請求の数は経済サイクルを反映していますが、労働市場の健全性を示す主要な指標ではありません。経済学者は新規失業保険申請件数にもっと注意を払います。しかし、請求者数の急激な減少は、そのような請求者の雇用と関連している可能性もあります。

直近値: