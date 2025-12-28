経済指標カレンダー
米国失業保険申請件数 (United States Continuing Jobless Claims)
|中
|1.923 M
|1.844 M
|
1.885 M
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|1.910 M
|
1.923 M
|次の発表
|実際
|予測
|
前
失業保険申請件数（Continuing Jobless Claims）は、しばらく失業給付を受けている人々の数を反映しています。指標は毎週発行されています。失業給付を受けている人は、失業中は毎週失業保険申請を取り直す必要があります。このように、失業給付を受けている人の数は、そのような反復請求の数によって計算されます。
失業給付は政府の保険制度によって支えられています。人々が雇用を奨励するために、給付は一定期間支払われ、その額は全米の平均賃金よりも少ないものです。申請者は、経済的な理由により積極的に仕事を探していて（証明が必要）、失業しているという基準を満たしている必要があります。
この数字には、一般的な米国の失業率は反映されていません。なぜなら、それは給付の対象とならない失業者や 未申請の失業者が含まれないからです。データは失業率と相関がありますが、100％の相関関係ではありません。
一般に、継続的な請求の数は経済サイクルを反映していますが、労働市場の健全性を示す主要な指標ではありません。経済学者は新規失業保険申請件数にもっと注意を払います。しかし、請求者数の急激な減少は、そのような請求者の雇用と関連している可能性もあります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"米国失業保険申請件数 (United States Continuing Jobless Claims)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
