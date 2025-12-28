米商品先物取引委員会 (CFTC) の投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業 (投機的) トレーダーによって開かれた売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場 (シカゴとニューヨークの取引所) のみが含まれており、指標は米国におけるGDPの買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

GBPは世界の準備通貨の一つです。長期投機的なGBPポジションの増加は、GBP市場活動の増加を間接的に示しています。表現されるデータ量が世界規模と比較して少ないため、価格に直接影響を与えることはありません。

