経済研究センター(CES)、ifo Institute、CESifo GmbH(ミュンヘン経済研究振興協会)からなるCESifoグループは、ヨーロッパにおける経済研究の分野におけるユニークな研究グループです。 ベルリンを拠点とする様々な分野のドイツの研究機関の協会であるライプニッツ協会の議会の意見では、それは主要なヨーロッパの経済研究機関の一つです。そのサービスの範囲は、ifo景況感指数のような国際的に確立されたサービス製品から国際的に認められた研究、若い科学者の昇進、そして国内およびヨーロッパレベルでの政治的討論への多数の広く公表された貢献に及びます。

ifo Instituteは、月ごとにifo景況感指数を決定します。この指数は製造業、建設業、卸売業および小売業の各企業からの約7,000件の月次報告に基づいています。企業は、今後6ヶ月間の予想を報告するよう求められます(ifo事業見通し)。今後6ヶ月間の事業に対する期待は「改善/変化なし/悪化」でマークされます。期待のバランス値は、回答の「改善」と「悪化」の割合の差です。

経済見通しの指数値を計算するために、バランスは200ずつ増やされて基準年(現在は2015年)の平均に標準化されます。

指数値 = 100 * (今月のバランス + 200) / (基本年平均バランス + 200).

予想を上回る値はユーロの為替レートにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。

