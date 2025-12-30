経済指標カレンダー
ダラス連邦準備制度(Fed)製造業景況指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)
ダラス連銀製造業景況指数（Dallas Fed Manufacturing Index）は月次発表されます。これは、テキサス州の製造業における全体的なビジネス状況と活動を反映しています。
この指数は、同地域の大企業100社以上の調査に基づいて算出されています。生産、新規受注、当月の価格、今後6ヶ月間の予測など、いくつかのパラメータの労働条件の変化を評価するために、企業担当者の世論調査が実施されます。これらはまた全体的なビジネス活動を特徴づけます。調査参加者には、数字が増減したか変わらないかの、相対的に推定するよう求められます。
報告書に基づいて、各値ごとに別々の指標が計算されます。この指標は、減少を報告した回答者の割合と増加を報告している割合との差として計算されます。したがって、指数値が正の値であれば、ほとんどの企業がビジネス環境の改善を報告していることを意味します。指数値は季節調整されています。
テキサス州は工業生産面ではカリフォルニア州に次ぎ、輸出面では主要地域であるため、国民経済に大きく貢献しています。米国全体の生産量の9.5％がここにあります。したがって、ダラス連邦準備製造指数は米国経済全体の主要指標となる可能性があります。そのキー値は、国の値と密接に関連しています。
生産活動の伸びは、経済成長にとって好都合な要因ですしたがって、ダラス連邦準備製造指数の上昇は、ドル相場にプラスの影響を与える可能性があります。
"ダラス連邦準備制度(Fed)製造業景況指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Dallas Manufacturing Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
