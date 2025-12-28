公共部門の純現金要件は、財政上の約束を維持するために政府が借りなければならない金額を測定します。現金は金融市場から調達するか、現金預金から引き出す必要があります。これは、同じ期間の公的部門の借入に近い可能性がありますが、借入に貢献しない取引（民間部門への貸付など）もあります。

英国の公共部門には5つの副部門があります。

中央政府

地域政府

公的非金融法人

イングランド銀行

公的金融会社（または公的部門の銀行、現在はロイヤルバンクオブスコットランド（RBS）のみ）

この報告書の数字は、インフレ調整されず、現在の価格として表されています。

指標は毎月計算されますが、データが不安定性であるため、年次データの分析は公的資金の状態をより明確に示します。

英国の公的部門の純借入金の変動は、通常、GBP相場には影響しません。この指標は、他の変数とともに解釈されるべきです。

直近値: