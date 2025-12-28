経済指標カレンダー
日本銀行(BoJ)企業向けサービス価格指数前年比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)
|低
|2.7%
|2.9%
|
2.7%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|2.7%
|
2.7%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
日銀は国の行政機関ではないものの金融政策は行政の範疇に属すると考えられ、独立行政委員会に準じる存在と位置づけられています。
法人サービス価格前年比は、指定された月の国内製品の価格変動を前年同月と比較して示したものです。この指標は、国のインフレ水準とサービス産業の発展を示しています。予測値を上回る指標値は、日本円にプラスの影響を与えます。
企業向けサービス価格指数（CSPI）は、企業間でサービスを取引するときのインフレ率を測定します。同指数は企業間のサービス部門の需給動向を示すものです。この数値が高くなるほど、インフレへの影響が強くなります。
これまで日銀が発表する卸売物価指数がインフレ指標の代表格でしたが，これにはサービス価格の動きが入っていませんでした。しかし経済のサービス化が進展したため，企業間のサービス価格の動きを反映させた指標として企業向けサービス価格指数 (SPI) が作られました。
広告費，通信費，コンピュータなどのリース料などがその対象で，賃金動向との相関性が強く，今後賃金上昇によるコストプッシュ・インフレ指標としての役割も期待されています。
直近値:
実際のデータ
予想値
"日本銀行(BoJ)企業向けサービス価格指数前年比 (Bank of Japan (BoJ) Corporate Services Price Index y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
