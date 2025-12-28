日本の一致指数は、報告期間に関連するいくつかの指標に基づいて現在の経済状況を評価します。

一致指数は、生産指数、アクティブジョブ率、その他の指数などの11の指標を使用して、一致するシリーズの指標を計算します。一致シーケンスから計算された指数は、一致指数と呼ばれます。これは複合指数で、生産、消費、卸売及び小売販売、営業所得及び労働市場指標のすべての段階を特徴づけるいくつかの要素を含みます。

日本の一致複合指数は、現在の経済状況を測定します。経済活動の変動の振幅を測定する主な目的のために、複合指数は、選択されたシリーズの変化率を集計することにより構築されます。これらのシリーズの基準年は1995年で、その平均値の合計は100です。

一致指数は、内閣府が発表した経済動向指数を、リーディングコンポジット指数およびラグコンポジット指数とともに構成する3つの指数の1つです。経済とほぼ一致して動くため、主に経済の現状を把握するために使用されます。

直近値: