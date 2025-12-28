カレンダーセクション

経済指標カレンダー

EIA米国ガソリン生産量の変化 (EIA United States Gasoline Production Change)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領エネルギー情報管理 (U.S. Energy Information Administration)
セクター
ビジネス
N/D -0.145 M
0.033 M
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

エネルギー情報局（EIA）のガソリン生産量の変化は、米国のガソリン需要と石油消費の間接的に特徴付けます。 この指標は、米国エネルギー省のエネルギー情報管理局の週報に掲載されています。

EIAは、この報告書をWPSR（Weekly Petroleum Status Report、週刊石油状況報告）に原油や主要石油製品の供給、在庫、価格に関する他の情報とともに掲載します。これは、製造業者、報道機関、政策立案者、消費者及びアナリスト、ならびに州及び地方自治体が使用するエネルギー産業に関する最新情報の信頼できる情報源です。報告書のデータは、米国及び米国の大都市における原油及び石油製品の供給と配置を記述しています。

ガソリン生産の伸びは、間接的に原油需要の短期的な伸びを予測しています。ガソリンの需要は季節的に変動する指標です。たとえば、夏には車での移動が始まってガソリン消費量が増加します。米国におけるガソリン生産の変化が燃料価格の変動を引き起こすことはほとんどありません。アナリストは通常、その値を他の重要な石油市場指標とともに解釈します。

直近値:

実際のデータ

予想値

"EIA米国ガソリン生産量の変化 (EIA United States Gasoline Production Change)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
19 12月 2025
N/D
-0.145 M
0.033 M
12 12月 2025
0.033 M
-0.081 M
-0.178 M
5 12月 2025
-0.178 M
-0.010 M
0.197 M
28 11月 2025
0.197 M
0.339 M
0.286 M
21 11月 2025
0.286 M
-0.354 M
-0.662 M
14 11月 2025
-0.662 M
0.062 M
0.102 M
7 11月 2025
0.102 M
-0.101 M
0.241 M
31 10月 2025
0.241 M
0.291 M
-0.004 M
24 10月 2025
-0.004 M
0.547 M
0.235 M
17 10月 2025
0.235 M
-0.127 M
-0.394 M
10 10月 2025
-0.394 M
0.573 M
0.409 M
3 10月 2025
0.409 M
-0.214 M
-0.363 M
26 9月 2025
-0.363 M
-0.044 M
0.300 M
19 9月 2025
0.300 M
0.279 M
-0.180 M
12 9月 2025
-0.180 M
-0.173 M
-0.285 M
5 9月 2025
-0.285 M
-0.293 M
-0.109 M
29 8月 2025
-0.109 M
0.116 M
0.427 M
22 8月 2025
0.427 M
0.110 M
-0.259 M
15 8月 2025
-0.259 M
-0.020 M
0.010 M
8 8月 2025
0.010 M
0.217 M
-0.239 M
1 8月 2025
-0.239 M
0.002 M
0.676 M
25 7月 2025
0.676 M
0.915 M
0.282 M
18 7月 2025
0.282 M
-0.246 M
-0.815 M
11 7月 2025
-0.815 M
-0.640 M
0.278 M
4 7月 2025
0.278 M
-0.433 M
-0.491 M
27 6月 2025
-0.491 M
-0.976 M
0.008 M
20 6月 2025
0.008 M
-0.600 M
0.386 M
13 6月 2025
0.386 M
0.407 M
0.681 M
6 6月 2025
0.681 M
-0.217 M
-0.714 M
30 5月 2025
-0.714 M
0.139 M
0.190 M
23 5月 2025
0.190 M
0.248 M
0.178 M
16 5月 2025
0.178 M
0.387 M
-0.327 M
9 5月 2025
-0.327 M
-0.218 M
0.253 M
2 5月 2025
0.253 M
-0.207 M
-0.616 M
25 4月 2025
-0.616 M
0.299 M
0.661 M
18 4月 2025
0.661 M
0.097 M
0.466 M
11 4月 2025
0.466 M
0.008 M
-0.338 M
4 4月 2025
-0.338 M
0.005 M
0.062 M
28 3月 2025
0.062 M
0.154 M
-0.401 M
21 3月 2025
-0.401 M
-0.025 M
0.067 M
14 3月 2025
0.067 M
0.081 M
-0.078 M
7 3月 2025
-0.078 M
0.269 M
0.464 M
28 2月 2025
0.464 M
-0.050 M
-0.020 M
21 2月 2025
-0.020 M
0.050 M
-0.156 M
14 2月 2025
-0.156 M
-0.021 M
0.180 M
7 2月 2025
0.180 M
0.018 M
-0.027 M
31 1月 2025
-0.027 M
0.029 M
-0.044 M
24 1月 2025
-0.044 M
0.771 M
-0.043 M
17 1月 2025
-0.043 M
0.744 M
0.397 M
10 1月 2025
0.397 M
0.315 M
-0.081 M
12345678...11
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード