ミシガン大学の米国消費者信頼感指数 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)
|中
|52.9
|53.3
|
53.3
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|54.3
|
52.9
|次の発表
|実際
|予測
|
前
ミシガン大学消費者信頼感指数は、米国の消費者が現在及び将来の経済状況の相対的な水準をどのように推定するかを示しており、 これは、ミシガン大学がこれを含む5つの異なる指数を計算するために実施する少なくとも500米国の世帯の電話調査に基づいて毎月計算されます。
回答者は、次の質問について意見を表明するために世論調査されます。
- 家族の財務状況が1年前より改善したか悪化したか
- 回答者が家族の財務状況が今後1年で改善すると思うか悪化すると思うか
- 今後12カ月のビジネス状況が改善するか悪化するか
- 今後5年間で国の状況がどのように変化する可能性があるか - 回答者が失業や不況の安定や成長を期待しているかどうか
- 時期が大規模な家財道具を購入したり、家、車などのような大規模な購入をするのに適しているかどうか
これらの質問に対する答えは、負の値の割合が正の値から差し引かれ、100が結果の値に加算されることによって計算されます。得られた値を合計し、6.7558（ベンチマーク値）で除算し、それに2（サンプル組成の補正定数）を加算します。
ミシガン大学消費者信頼感指数は、米国の家庭が経済力、財務の変化、現在の経済状況や将来の財政状況をどのように評価しているか、特にお金を喜んで払うかどうかを評価することができます。指数の伸びは、米国経済の健全な予測を可能にします。大量購入に対する楽観的な感情は、消費者活動の伸び、ひいてはインフレの伸びを示す先行指標となる可能性があります。 ミシガン大学消費者信頼感指数の伸びは、通常、米ドルにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ミシガン大学の米国消費者信頼感指数 (University of Michigan United States Consumer Sentiment)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
