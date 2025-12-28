カレンダーセクション

卸売在庫前月比は、報告月末に卸売業者が保有している商品の量の前月と比較した変化を示しています。再販品のみが考慮されます。会社の地域に保管されているがそれに属さない企業及び財産は、計算から除外されます。

この指標は、全国の4500以上の卸売企業の調査に基づいています。サンプルは四半期ごとに更新されます。収集されたデータは、季節変動と取引期間の詳細を考慮して調整されます。

卸売在庫は個別にはほとんど解釈されません。経済学者はしばしばこの指標を卸売販売量と一緒に考慮します。一般に、在庫に対する売上高の比率が推定されます。この推定値は、近い将来の生産の伸びや減少を示唆するかもしれません。例えば、在庫の伸びが販売の伸びより遅い場合は、製品が不足しており、生産の伸びが期待できます。逆に、過剰卸売在庫は、過剰供給と、生産の短期的な減速の可能性を示唆しています。

生産は国家GDPに大きく貢献しているため、卸売在庫の急激な増減は間接的にドル相場に影響を及ぼす可能性があります。

直近値:

実際のデータ

予想値

"米国卸売在庫前月比 (United States Wholesale Inventories m/m)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
9月 2025
0.5%
0.1%
0.0%
8月 2025
0.0%
-0.2%
8月 2025 予備的
-0.2%
0.1%
0.0%
7月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
7月 2025 予備的
0.2%
0.1%
0.1%
6月 2025
0.1%
0.2%
0.2%
6月 2025 予備的
0.2%
1.3%
-0.3%
5月 2025
-0.3%
-0.3%
-0.3%
5月 2025 予備的
-0.3%
0.6%
0.1%
4月 2025
0.2%
-0.4%
-0.4%
4月 2025 予備的
-0.4%
0.4%
0.4%
3月 2025
0.4%
0.5%
0.5%
3月 2025 予備的
0.5%
0.2%
0.5%
2月 2025
0.3%
0.3%
0.3%
2月 2025 予備的
0.3%
0.2%
0.8%
1月 2025
0.8%
0.7%
0.7%
1月 2025 予備的
0.7%
-0.3%
-0.4%
12月 2024
-0.5%
-0.5%
-0.5%
12月 2024 予備的
-0.5%
-0.4%
-0.1%
11月 2024
-0.2%
-0.2%
-0.2%
11月 2024 予備的
-0.2%
0.2%
0.1%
10月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
10月 2024 予備的
0.2%
-0.1%
-0.2%
9月 2024
-0.2%
-0.1%
-0.1%
9月 2024 予備的
-0.1%
-0.3%
0.2%
8月 2024
0.1%
0.2%
0.2%
8月 2024 予備的
0.2%
0.2%
0.3%
7月 2024
0.2%
0.3%
0.3%
7月 2024 予備的
0.3%
0.0%
0.1%
6月 2024
0.2%
0.2%
0.2%
6月 2024 予備的
0.2%
0.3%
0.6%
5月 2024
0.6%
0.6%
0.6%
5月 2024 予備的
0.6%
0.0%
0.2%
4月 2024
0.1%
0.2%
0.2%
4月 2024 予備的
0.2%
-0.1%
-0.4%
3月 2024
-0.4%
-0.4%
-0.4%
3月 2024 予備的
-0.4%
0.5%
0.4%
2月 2024
0.5%
0.5%
0.5%
2月 2024 予備的
0.5%
-0.3%
-0.2%
1月 2024
-0.3%
-0.1%
-0.1%
1月 2024 予備的
-0.1%
0.3%
0.4%
12月 2023
0.4%
0.4%
0.4%
12月 2023 予備的
0.4%
-0.2%
-0.4%
11月 2023
-0.2%
-0.2%
11月 2023 予備的
-0.2%
-0.3%
10月 2023
-0.4%
-0.2%
-0.2%
10月 2023 予備的
-0.2%
0.0%
0.1%
9月 2023
0.2%
0.0%
0.0%
9月 2023 予備的
0.0%
-0.2%
-0.1%
8月 2023
-0.1%
-0.1%
-0.1%
