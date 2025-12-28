経済指標カレンダー
カンザス連邦準備制度(Fed)製造業景況総合指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)
カンザスシティ連銀総合指数は、生産活動指数、新規受注、雇用、出荷および原材料在庫の平均値の変化を反映しています。この指数は、300ほどの製造業の月次調査に基づいており、予想を上回る値は米ドルにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"カンザス連邦準備制度(Fed)製造業景況総合指数 (Federal Reserve Bank (Fed) of Kansas City Manufacturing Composite Index)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
12月 2025
N/D
11月 2025
N/D
5
6
10月 2025
6
4
9月 2025
4
1
8月 2025
1
1
7月 2025
1
-2
-2
6月 2025
-2
-3
-3
5月 2025
-3
-5
-4
4月 2025
-4
-5
-2
3月 2025
-2
-5
-5
2月 2025
-5
-5
-5
1月 2025
-5
-6
-5
12月 2024
-4
-6
-2
11月 2024
-2
-6
-4
10月 2024
-4
-6
-8
9月 2024
-8
-5
-3
8月 2024
-3
-7
-13
7月 2024
-13
-6
-8
6月 2024
-8
-6
-2
5月 2024
-2
-5
-8
4月 2024
-8
-18
-7
3月 2024
-7
14
-4
2月 2024
-4
-9
1月 2024
-9
-1
12月 2023
-1
-7
-2
11月 2023
-2
-8
10月 2023
-8
-8
9月 2023
-8
0
8月 2023
0
-11
7月 2023
-11
-7
-12
6月 2023
-12
-5
-1
5月 2023
-1
-5
-10
4月 2023
-10
0
0
3月 2023
0
0
0
2月 2023
0
-5
-1
1月 2023
-1
-7
-4
12月 2022
-9
-6
-6
11月 2022
-6
-3
-7
10月 2022
-7
2
1
9月 2022
1
8
3
8月 2022
3
13
13
7月 2022
13
18
12
6月 2022
12
24
23
5月 2022
23
32
25
4月 2022
25
35
37
3月 2022
37
27
29
2月 2022
29
24
24
1月 2022
24
25
22
12月 2021
24
28
24
11月 2021
24
28
31
