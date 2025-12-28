カレンダーセクション

イタリア6ヶ月BOT入札 (Italy 6-Month BOT Auction)

国：
イタリア
EUR, ユーロ
情報源：
財務省 (Department of Treasury)
市場
2.036%
2.004%
最後の発表
2.036%
次の発表
BOT(「通常の財務伝票」)は、ゼロクーポン債(割引債)、つまりクーポンを支払わない債券であり、期間は12か月以下です。このBOTの満期は6か月です。

イタリア政府は、クライアントに代わって運営する金融仲介業者のみが参加できる競争入札を通じてBOTを発行します。

これらのオークションは、テレマティック「obbligazioni」(債券)や国債市場などの市場で行われます。

すべての割引債に関して、BOTの平均財務期間はその残存期間に等しくなります。BOTは、銀行、郵便局、または金融仲介業者に連絡して購入できます。BOTは、発行時に購入できるほか、毎日何百もの証券が取引され、需要と供給が満たされる証券取引所でも購入することができます。証券の名目価値での払い戻しも可能です。

BOTには利点とリスクの両方があります。過去には収益(利益)の計算が簡単で簡単なことに惹かれた小規模投資家の間で成功を収めてきた一方、これは低所得の投資形態でもあります。利回りはイタリア政府の負債状況を反映することがあるため、利回りの上昇は景気の上昇の先行きとなる可能性があります。また、その低下は景気後退の兆しと見ることができます。

"イタリア6ヶ月BOT入札 (Italy 6-Month BOT Auction)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
2.036%
2.004%
2.004%
2.044%
2.044%
2.012%
2.012%
1.993%
1.993%
1.950%
1.950%
1.981%
1.981%
2.077%
2.077%
2.268%
2.268%
2.448%
2.448%
2.536%
2.536%
2.724%
2.724%
2.964%
2.964%
3.112%
3.112%
3.247%
3.247%
3.518%
3.518%
3.685%
3.685%
3.648%
3.648%
3.737%
3.737%
3.765%
3.765%
3.769%
3.769%
3.770%
3.770%
3.859%
3.859%
3.976%
3.976%
3.997%
3.997%
3.829%
3.829%
3.815%
3.815%
3.637%
3.637%
3.528%
3.528%
3.329%
3.329%
3.076%
3.076%
2.822%
2.822%
2.822%
2.822%
2.324%
2.324%
2.049%
2.049%
1.978%
1.978%
0.810%
0.810%
0.628%
0.628%
-0.088%
-0.088%
-0.308%
-0.308%
-0.488%
-0.488%
-0.484%
-0.484%
-0.488%
-0.488%
-0.563%
-0.563%
-0.550%
-0.550%
-0.545%
-0.545%
-0.519%
-0.519%
-0.524%
-0.524%
-0.521%
-0.521%
-0.503%
-0.503%
-0.480%
1234
