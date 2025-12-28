経済指標カレンダー
ニュージーランド貿易収支12か月 (New Zealand Trade Balance 12-Months)
貿易収支12か月は、過去12ヶ月間の財・サービスの輸出総額と輸入額の差を測定します。
正の貿易収支はNZDにとってプラスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"ニュージーランド貿易収支12か月 (New Zealand Trade Balance 12-Months)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
日付 (GMT)
参照
実際
予測
前
11月 2025
$-2.064 B
$-1.680 B
$-2.350 B
10月 2025
$-2.281 B
$-2.055 B
$-2.393 B
9月 2025
$-2.246 B
$-2.959 B
$-3.058 B
8月 2025
$-2.986 B
$-3.492 B
$-4.117 B
7月 2025
$-3.941 B
$-3.622 B
$-4.384 B
6月 2025
$-4.366 B
$-3.031 B
$-3.931 B
5月 2025
$-3.790 B
$-4.002 B
$-4.965 B
4月 2025
$-4.812 B
$-6.349 B
$-6.250 B
3月 2025
$-6.133 B
$-5.916 B
$-6.634 B
2月 2025
$-6.513 B
$-8.516 B
$-7.342 B
1月 2025
$-7.223 B
$-8.368 B
$-7.802 B
12月 2024
$-7.669 B
$-9.066 B
$-8.261 B
11月 2024
$-8.246 B
$-9.601 B
$-9.068 B
10月 2024
$-8.956 B
$-9.329 B
$-9.145 B
9月 2024
$-9.086 B
$-9.084 B
$-9.399 B
8月 2024
$-9.288 B
$-8.966 B
$-9.352 B
7月 2024
$-9.293 B
$-9.724 B
$-9.504 B
6月 2024
$-9.399 B
$-10.524 B
$-10.213 B
5月 2024
$-10.054 B
$-9.218 B
$-10.217 B
4月 2024
$-10.114 B
$-8.483 B
$-9.984 B
3月 2024
$-9.873 B
$-11.262 B
$-12.063 B
2月 2024
$-11.991 B
$-12.451 B
$-12.620 B
1月 2024
$-12.496 B
$-13.767 B
$-13.615 B
12月 2023
$-13.567 B
$-13.203 B
$-13.895 B
11月 2023
$-13.874 B
$-13.606 B
$-14.823 B
10月 2023
$-14.805 B
$-14.561 B
$-15.412 B
9月 2023
$-15.333 B
$-15.388 B
$-15.524 B
8月 2023
$-15.537 B
$-15.583 B
$-15.880 B
7月 2023
$-15.806 B
$-15.504 B
$-16.113 B
6月 2023
$-15.980 B
$-17.138 B
$-17.122 B
5月 2023
$-17.119 B
$-17.236 B
$-17.017 B
4月 2023
$-16.804 B
$-17.080 B
$-16.762 B
3月 2023
$-16.398 B
$-16.450 B
$-15.718 B
2月 2023
$-15.644 B
$-16.053 B
$-15.645 B
1月 2023
$-15.477 B
$-14.887 B
$-14.630 B
12月 2022
$-14.464 B
$-15.233 B
$-14.978 B
11月 2022
$-14.632 B
$-12.717 B
$-13.855 B
10月 2022
$-12.880 B
$-12.518 B
$-12.033 B
9月 2022
$-11.945 B
$-13.190 B
$-12.496 B
8月 2022
$-12.280 B
$-12.197 B
$-11.965 B
7月 2022
$-11.640 B
$-10.510 B
$-10.935 B
6月 2022
$-10.509 B
$-9.568 B
$-9.563 B
5月 2022
$-9.521 B
$-9.552 B
$-9.287 B
4月 2022
$-9.117 B
$-9.656 B
$-9.303 B
3月 2022
$-9.108 B
$-9.023 B
$-8.676 B
2月 2022
$-8.373 B
$-7.800 B
$-7.783 B
1月 2022
$-7.717 B
$-6.975 B
$-7.282 B
12月 2021
$-6.784 B
$-7.163 B
$-6.233 B
11月 2021
$-6.041 B
$-6.047 B
$-4.899 B
10月 2021
$-4.920 B
$-5.137 B
$-4.105 B
