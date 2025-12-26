ブラジルの経済カレンダーと指標

カレンダーセクション

指標 最後 参照 頻度
国内総生産前期比 0.1% 3 Q 2025 0.3% 期次
3ヶ月失業率 5.4% 10月 2025 5.6% 月次
CPI前月比 0.18% 11月 2025 0.09% 月次
BCB金利決定 15.00% 15.00%
貿易収支 $​5.842 B 11月 2025 $​6.964 B 月次

時刻,
通貨
イベント
実際
予測
2025.12.26 17:30, BRL, 外国為替フロー
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-Mインフレ指数前月比, 予測: 0.62%, 前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL投機筋ポジション
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES長期金利TJLP, 前: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, 3ヶ月失業率, 予測: 5.3%, 前: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, 大晦日
2026.01.01 17:30, BRL, 外国為替フロー
2026.01.02 13:00, BRL, マークイット製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 48.8
2026.01.05 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート

経済指標

市場 最後 参照 頻度
CFTC BRL投機筋ポジション N/D 16 12月 2025 週次
GDP 最後 参照 頻度
国内総生産前年比 1.8% 3 Q 2025 2.4% 期次
国内総生産前期比 0.1% 3 Q 2025 0.3% 期次
労働 最後 参照 頻度
3ヶ月失業率 5.4% 10月 2025 5.6% 月次
価格 最後 参照 頻度
CPI s.a. 前月比 0.12% 11月 2025 0.07% 月次
CPI前年比 4.46% 11月 2025 4.68% 月次
CPI前月比 0.18% 11月 2025 0.09% 月次
FGV IGP-DIインフレ指数前月比 0.01% 11月 2025 -0.03% 月次
FGV IGP-Mインフレ指数前月比 0.27% 11月 2025 -0.36% 月次
FIPE CPI前月比 0.20% 11月 2025 0.27% 月次
PPI前年比 -1.82% 10月 2025 -0.39% 月次
PPI前月比 -0.48% 10月 2025 -0.24% 月次
中期CPI前年比 4.41% 12月 2025 4.50% 月次
中期CPI前月比 0.25% 12月 2025 0.20% 月次
金銭 最後 参照 頻度
BCB中央銀行銀行貸出前月比 N/D 10月 2025 1.1% 月次
BCB金利決定 15.00% 15.00%
BNDES長期金利TJLP 9.07% 4 Q 2025 8.96% 期次
外国為替フロー N/D
海外直接投資 N/D 10月 2025 $​10.671 B 月次
取引 最後 参照 頻度
経常収支 N/D 10月 2025 $​-9.774 B 月次
貿易収支 $​5.842 B 11月 2025 $​6.964 B 月次
政府 最後 参照 頻度
一次予算収支 N/D 10月 2025 R$​-17.452 B 月次
名目予算収支 N/D 10月 2025 R$​-102.185 B 月次
純債務 - GDP比 N/D 10月 2025 64.8% 月次
ビジネス 最後 参照 頻度
ANFAVEA自動車製造前月比<分節 N/D 11月 2025 月次
ANFAVEA自動車販売前月比 N/D 11月 2025 月次
BCB IBC-Br経済活動 N/D 10月 2025 月次
サービスボリューム前年比 2.2% 10月 2025 4.3% 月次
サービスボリューム前月比 0.3% 10月 2025 0.7% 月次
マークイットサービス業業PMI 50.1 11月 2025 47.7 月次
マークイット統合PMI 49.6 11月 2025 48.2 月次
マークイット製造業PMI 48.8 11月 2025 48.2 月次
鉱工業生産前年比 -0.5% 10月 2025 2.0% 月次
鉱工業生産前月比 0.1% 10月 2025 -0.4% 月次
消費者 最後 参照 頻度
FGV消費者信頼感 N/D 12月 2025 1.3 月次
小売売上高前年比 1.1% 10月 2025 0.8% 月次
小売売上高前月比 0.5% 10月 2025 -0.3% 月次