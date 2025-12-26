経済指標カレンダー
ブラジルの経済カレンダーと指標
概要
|指標
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|3ヶ月失業率
|5.4%
|10月 2025
|5.6%
|月次
|CPI前月比
|0.18%
|11月 2025
|0.09%
|月次
|BCB金利決定
|15.00%
|15.00%
|貿易収支
|$5.842 B
|11月 2025
|$6.964 B
|月次
時刻,
通貨
イベント
実際
予測
前
2025.12.26 17:30, BRL, 外国為替フロー
2025.12.29 11:00, BRL, FGV IGP-Mインフレ指数前月比, 予測: 0.62%, 前: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
2025.12.29 20:30, BRL, CFTC BRL投機筋ポジション
2025.12.30 11:00, BRL, BNDES長期金利TJLP, 前: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, 3ヶ月失業率, 予測: 5.3%, 前: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, 大晦日
2026.01.01 17:30, BRL, 外国為替フロー
2026.01.02 13:00, BRL, マークイット製造業PMI, 予測: 49.3, 前: 48.8
2026.01.05 11:30, BRL, BCB Focusマーケットレポート
経済指標
|市場
|最後
|参照
|前
|頻度
|CFTC BRL投機筋ポジション
|N/D
|16 12月 2025
|週次
|GDP
|最後
|参照
|前
|頻度
|国内総生産前年比
|1.8%
|3 Q 2025
|2.4%
|期次
|国内総生産前期比
|0.1%
|3 Q 2025
|0.3%
|期次
|労働
|最後
|参照
|前
|頻度
|3ヶ月失業率
|5.4%
|10月 2025
|5.6%
|月次
|価格
|最後
|参照
|前
|頻度
|CPI s.a. 前月比
|0.12%
|11月 2025
|0.07%
|月次
|CPI前年比
|4.46%
|11月 2025
|4.68%
|月次
|CPI前月比
|0.18%
|11月 2025
|0.09%
|月次
|FGV IGP-DIインフレ指数前月比
|0.01%
|11月 2025
|-0.03%
|月次
|FGV IGP-Mインフレ指数前月比
|0.27%
|11月 2025
|-0.36%
|月次
|FIPE CPI前月比
|0.20%
|11月 2025
|0.27%
|月次
|PPI前年比
|-1.82%
|10月 2025
|-0.39%
|月次
|PPI前月比
|-0.48%
|10月 2025
|-0.24%
|月次
|中期CPI前年比
|4.41%
|12月 2025
|4.50%
|月次
|中期CPI前月比
|0.25%
|12月 2025
|0.20%
|月次
|金銭
|最後
|参照
|前
|頻度
|BCB中央銀行銀行貸出前月比
|N/D
|10月 2025
|1.1%
|月次
|BCB金利決定
|15.00%
|15.00%
|BNDES長期金利TJLP
|9.07%
|4 Q 2025
|8.96%
|期次
|外国為替フロー
|N/D
|海外直接投資
|N/D
|10月 2025
|$10.671 B
|月次
|取引
|最後
|参照
|前
|頻度
|経常収支
|N/D
|10月 2025
|$-9.774 B
|月次
|貿易収支
|$5.842 B
|11月 2025
|$6.964 B
|月次
|政府
|最後
|参照
|前
|頻度
|一次予算収支
|N/D
|10月 2025
|R$-17.452 B
|月次
|名目予算収支
|N/D
|10月 2025
|R$-102.185 B
|月次
|純債務 - GDP比
|N/D
|10月 2025
|64.8%
|月次
|ビジネス
|最後
|参照
|前
|頻度
|ANFAVEA自動車製造前月比<分節
|N/D
|11月 2025
|月次
|ANFAVEA自動車販売前月比
|N/D
|11月 2025
|月次
|BCB IBC-Br経済活動
|N/D
|10月 2025
|月次
|サービスボリューム前年比
|2.2%
|10月 2025
|4.3%
|月次
|サービスボリューム前月比
|0.3%
|10月 2025
|0.7%
|月次
|マークイットサービス業業PMI
|50.1
|11月 2025
|47.7
|月次
|マークイット統合PMI
|49.6
|11月 2025
|48.2
|月次
|マークイット製造業PMI
|48.8
|11月 2025
|48.2
|月次
|鉱工業生産前年比
|-0.5%
|10月 2025
|2.0%
|月次
|鉱工業生産前月比
|0.1%
|10月 2025
|-0.4%
|月次
|消費者
|最後
|参照
|前
|頻度
|FGV消費者信頼感
|N/D
|12月 2025
|1.3
|月次
|小売売上高前年比
|1.1%
|10月 2025
|0.8%
|月次
|小売売上高前月比
|0.5%
|10月 2025
|-0.3%
|月次