カレンダーセクション

経済指標カレンダー

日本銀行(BoJ)コアCPI加重中央値前年比 (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)

国：
日本
JPY, 日本円
情報源：
日本銀行 (Bank of Japan)
セクター
価格
1.3% 1.8%
1.5%
最後の発表 重要性 実際 予測
1.6%
1.3%
次の発表 実際 予測
  • 概要
  • チャート
  • 履歴
  • ウィジェット

BoJ加重中央コアCPI前年比は、特定の月における食料とエネルギーの価格を除く商品およびサービスの価格の前年同月と比較した加重平均変化率を反映しています。季節変動や政府規制に非常に敏感な、最も揮発性の高い成分を除くCPIは、消費者価格の最も信頼できる反映であると考えられています。

揮発的な食品およびエネルギーの価格は、コアCPIの計算から除外されます。さらに、基準年である2015年の家計支出構造に従って、個々のコンポーネントに重みが割り当てられます。政府は、公式統計の一部として、加重中央値コアCPIデータを公開しています。月次データは、レポートの翌月末近くに発表されます。

指数は、総務省が発表した小売価格統計調査に基づいて作成されます。統計収集は1946年8月に開始されました。一般統計とは、全国消費者物価指数を指します。

加重中央値コアCPIの上昇は、基準期間と比較した消費者バスケットの価格の上昇を反映しているため、国内での生活費の増加を示しています。CPI上昇の加速は、消費者インフレの増加を示しています。

予想より高い測定値は通常、JPY相場に有利であると考えられます(日銀がインフレと戦うために金利を引き上げ、その結果、外国投資を誘引する可能性があるため)。

直近値:

実際のデータ

予想値

"日本銀行(BoJ)コアCPI加重中央値前年比 (Bank of Japan (BoJ) Weighted Median Core CPI y/y)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。

実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
11月 2025
1.3%
1.8%
1.5%
10月 2025
1.5%
1.3%
1.4%
9月 2025
1.4%
1.1%
1.1%
8月 2025
1.1%
1.3%
1.1%
7月 2025
1.1%
1.6%
1.4%
6月 2025
1.4%
1.8%
1.7%
5月 2025
1.7%
1.6%
1.7%
4月 2025
1.7%
1.4%
1.4%
3月 2025
1.4%
1.6%
1.4%
2月 2025
1.4%
1.3%
1.4%
1月 2025
1.4%
0.8%
1.0%
12月 2024
1.0%
0.2%
0.9%
11月 2024
0.9%
0.3%
0.8%
10月 2024
0.8%
0.4%
0.8%
9月 2024
0.8%
0.3%
0.7%
8月 2024
0.7%
1.0%
1.1%
7月 2024
1.1%
1.2%
1.4%
6月 2024
1.4%
1.0%
1.3%
5月 2024
1.3%
1.2%
1.1%
4月 2024
1.1%
1.4%
1.3%
3月 2024
1.3%
1.7%
1.4%
2月 2024
1.4%
1.9%
1.9%
1月 2024
1.9%
1.7%
1.6%
12月 2023
1.6%
1.8%
1.7%
11月 2023
1.7%
2.4%
2.2%
10月 2023
2.2%
2.2%
2.0%
9月 2023
2.0%
1.9%
1.8%
8月 2023
1.8%
1.7%
1.6%
7月 2023
1.6%
1.6%
1.4%
6月 2023
1.4%
1.4%
1.4%
5月 2023
1.4%
1.5%
1.2%
4月 2023
1.2%
1.3%
1.0%
3月 2023
1.0%
0.5%
0.8%
2月 2023
0.8%
1.4%
1.1%
1月 2023
1.1%
1.7%
1.4%
12月 2022
1.4%
1.4%
1.2%
11月 2022
1.2%
1.3%
1.1%
10月 2022
1.1%
0.6%
0.5%
9月 2022
0.5%
0.5%
0.5%
8月 2022
0.5%
0.4%
0.3%
7月 2022
0.3%
0.5%
0.5%
6月 2022
0.5%
0.0%
0.4%
5月 2022
0.4%
0.2%
0.3%
4月 2022
0.3%
0.2%
0.2%
3月 2022
0.2%
0.2%
0.1%
2月 2022
0.1%
0.2%
0.2%
1月 2022
0.2%
0.1%
0.1%
12月 2021
0.1%
0.1%
0.1%
11月 2021
0.1%
0.2%
0.1%
10月 2021
0.1%
0.2%
0.2%
123
エクスポート

ウェブサイト用の経済指標カレンダーウィジェット

あなただけの経済イベントカレンダーを作成します。 やることは、サイズと表示期間を指定するだけです。 このウィジェットはあなたのウェブサイトで自由に使うことができます。 提供されたコードは変更しないでください。

カレンダーのデータは現状のまま提供されます。 経済指標の公開頻度とスケジュール、経済指標の値は、我々の知識なしに変更される可能性があります。 提供された情報を使用なされる場合、カレンダーデータに基づいて取引の決定を下すのに伴うすべてのリスクを受け入れるものとします。

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

WordPress Webサイト用の公式プラグインを使用

ダウンロード
MQL5 Algo Trading Community
ウィジェットの種類
言語
カラーテーマ
日付形式
サイズ
×
情報表示
デフォルトカレンダー期間
埋め込みコード