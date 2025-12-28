スウェーデンの失業率は、民間労働力全体(15～74才)に対する現在の失業者の割合を反映しています。 スウェーデン統計局が発表した数値は、失業データの公式な情報源となっています。

この指数は、18,000人以上の月次電話調査に基づいて計算されます。調査のサンプルは人口記録からランダムに抽出されます。労働市場の変化を追跡するために、すべての人は通常3か月間隔で数回（通常は最大8回）インタビューされます。受け取った回答に基づいて月次労働力調査が発行されます。

他のすべての国と同様に、スウェーデンの失業データは、スウェーデンの経済発展を反映する最も重要な指標の1つです。調査結果は、労働政策の計画や意思決定の基礎として、他の労働市場統計とともに使用されます。これらの数値は、経済社会研究にも使用されます。失業は社会情勢の指標となります。適切な失業データは、ECBなどの国際機関にも提供されます。

失業率の上昇は労働市場の低下を示しており、国民経済に対してマイナスです。よって、期待を上回る値は、スウェーデンクローナ相場にとってマイナスと見なされます。

