経済指標カレンダー
スウェーデン失業率 (Sweden Unemployment Rate)
|低
|8.2%
|8.1%
|
8.9%
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|8.1%
|
8.2%
|次の発表
|実際
|予測
|
前
スウェーデンの失業率は、民間労働力全体(15～74才)に対する現在の失業者の割合を反映しています。 スウェーデン統計局が発表した数値は、失業データの公式な情報源となっています。
この指数は、18,000人以上の月次電話調査に基づいて計算されます。調査のサンプルは人口記録からランダムに抽出されます。労働市場の変化を追跡するために、すべての人は通常3か月間隔で数回（通常は最大8回）インタビューされます。受け取った回答に基づいて月次労働力調査が発行されます。
他のすべての国と同様に、スウェーデンの失業データは、スウェーデンの経済発展を反映する最も重要な指標の1つです。調査結果は、労働政策の計画や意思決定の基礎として、他の労働市場統計とともに使用されます。これらの数値は、経済社会研究にも使用されます。失業は社会情勢の指標となります。適切な失業データは、ECBなどの国際機関にも提供されます。
失業率の上昇は労働市場の低下を示しており、国民経済に対してマイナスです。よって、期待を上回る値は、スウェーデンクローナ相場にとってマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"スウェーデン失業率 (Sweden Unemployment Rate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
