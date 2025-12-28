経済指標カレンダー
IFOドイツ景況指数 (Ifo Germany Business Climate)
|中
|87.6
|
88.0
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
経済研究センター(CES)、ifo Institute、CESifo GmbH(ミュンヘン経済研究振興協会)からなるCESifoグループは、ヨーロッパにおける経済研究の分野におけるユニークな研究グループです。 ベルリンを拠点とする様々な分野のドイツの研究機関の協会であるライプニッツ協会の議会の意見では、それは主要なヨーロッパの経済研究機関の一つです。そのサービスの範囲は、ifo景況感指数のような国際的に確立されたサービス製品から国際的に認められた研究、若い科学者の昇進、そして国内およびヨーロッパレベルでの政治的討論への多数の広く公表された貢献に及びます。
ifo Instituteは、月ごとにifo景況感指数を決定します。この指数は製造業、建設業、卸売業および小売業の各企業からの約7,000件の月次報告に基づいています。企業は、現在の事業状況(ifo景況感(現況)指数)および今後6ヶ月間の予想(ifo経済見通し)を報告するよう求められます。自らの状況は「良い/満足できる/悪い」、また今後6か月間のビジネス上の期待は「改善/変化なし/悪化」と分類されます。景況感(現況)指数のバランス値は、回答「良い」と「悪い」の割合の差です。予想のバランス値は、回答「改善」と「悪化」の割合の差です。次に、ifo景況感指数は、次の式に従って、事業環境と予想のバランスから変換された平均値として計算されます。
ifo景況感指数 = root{ (situation +200)(expectation+200) } - 200
事業環境とその構成要素(状況と期待)の指標値の計算のために、残高はすべて200ずつ増やされ、基準年(現在の2015年)の平均に標準化されています。
Index value = 100 * (current month balance + 200) / (base year average balance + 200).
すべての値について、予想を上回る値はユーロの為替レートにとってプラスであると見なされ、低い値はマイナスと見なされます。
直近値:
実際のデータ
予想値
"IFOドイツ景況指数 (Ifo Germany Business Climate)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
