GDP価格指数前期比は、GDP計算に含まれる商品やサービスの所定された四半期の価格の前四半期と比較した変化を示します。

これはインフレの指標であり、現在の期間における価格の変化に対するGDPの変化の依存性を評価することができます。GDP計算におけるインフレ調整によって、商品やサービスの生産における実質的な変化を正確に見積もることが可能になります。この指数なしでは、現期間と前期間の値は正しく比較できません。

指数は、名目GDP（現在の市場価格で表される）と実質GDP（2009年基準価格）の比に100を掛けた比率で計算されます。

GDP価格指数は、他の一般的なインフレ率を反映する指標（例: CPI) とは次において異なります。

消費者支出に加えて、GDP価格指数には政府と企業の投資が含まれます。

CPIは基準年の静的消費者品目に基づいて計算されますが、GDP価格指数は製造された商品やサービスの固定されたリストには関連付けられていません。代わりに、一定の期間中に国で生産されたすべてのものが考慮されます。消費構造の変化や新しいポジションの出現は、自動的に指数計算に反映されます。

CPIと違い、GDP価格指数では輸入品の価格の変化は考慮されません。

物価指数は月次ですが、GDP価格指数は四半期ごとに計算されます。

GDP価格指数の上昇は、原則としてインフレ率の上昇を示します。これは、ドルにプラスの影響を与える可能性があります。

直近値: