米商品先物取引委員会（CFTC）の原油投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた原油の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は米国における原油の買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

原油は世界市場で重要な商品資産です。したがって、原油先物の動向は、今後数日間のその強さを示すものです。指標は、しばしば石油市場の他の指標と併せて解釈されます。САЕС報告書が扱う世界的データは少量で、原油相場に与える影響は限定的です。

