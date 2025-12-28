カレンダーセクション

CFTC原油投機筋ポジション (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)

国：
米国
USD, 米ドル
情報源：
米国大統領商品先物取引委員会 (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
セクター
市場
N/D
最後の発表 重要性 実際 予測
次の発表 実際 予測
米商品先物取引委員会（CFTC）の原油投機筋ポジション週間報告書は、市場に存在し、非商業（投機的）トレーダーによって開かれた原油の売買ポジションの総量の差を反映しています。この報告書には、米国の先物市場（シカゴとニューヨークの取引所）のみが含まれており、指標は米国における原油の買いポジションの総量です。

非商業トレーダーは、先物やオプション市場でヘッジなしのポジションを開きます。このグループには、投機的な操作のみが含まれます。同じトレーダーは、いくつかの資産を持つ取引と他の取引と非商業の商業として定義することができます。この分類はCFTC報告書に反映されています。

CFTCはトレーダーとアナリストが市場の動向を理解するのに役立つトレーダーの正味のポジションとコミットメントに関する報告書を発行しています。これらの報告書は、FCMブローカー、清算会社及び為替取引所が提供するポジションに関するデータに基づいて作成されています。CFTC分析部門はデータを提供するのみで、そのようなポジションの比率がなぜ形成されたのかについては説明しません。

原油は世界市場で重要な商品資産です。したがって、原油先物の動向は、今後数日間のその強さを示すものです。指標は、しばしば石油市場の他の指標と併せて解釈されます。САЕС報告書が扱う世界的データは少量で、原油相場に与える影響は限定的です。

"CFTC原油投機筋ポジション (CFTC Crude Oil Non-Commercial Net Positions)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。

日付 (GMT)
参照
実際
予測
16 12月 2025
N/D
9 12月 2025
N/D
2 12月 2025
N/D
25 11月 2025
N/D
18 11月 2025
N/D
10 11月 2025
N/D
4 11月 2025
N/D
28 10月 2025
N/D
21 10月 2025
N/D
14 10月 2025
N/D
7 10月 2025
N/D
30 9月 2025
N/D
103.0 K
23 9月 2025
103.0 K
98.7 K
16 9月 2025
98.7 K
81.8 K
9 9月 2025
81.8 K
102.4 K
2 9月 2025
102.4 K
109.5 K
26 8月 2025
109.5 K
120.2 K
19 8月 2025
120.2 K
116.7 K
12 8月 2025
116.7 K
141.8 K
5 8月 2025
141.8 K
156.0 K
29 7月 2025
156.0 K
153.3 K
22 7月 2025
153.3 K
162.4 K
15 7月 2025
162.4 K
209.4 K
8 7月 2025
209.4 K
234.7 K
1 7月 2025
234.7 K
233.0 K
24 6月 2025
233.0 K
231.0 K
17 6月 2025
231.0 K
191.9 K
10 6月 2025
191.9 K
168.0 K
3 6月 2025
168.0 K
165.7 K
27 5月 2025
165.7 K
186.4 K
20 5月 2025
186.4 K
185.3 K
13 5月 2025
185.3 K
175.4 K
6 5月 2025
175.4 K
177.2 K
29 4月 2025
177.2 K
171.0 K
22 4月 2025
171.0 K
146.4 K
15 4月 2025
146.4 K
139.6 K
8 4月 2025
139.6 K
167.7 K
1 4月 2025
167.7 K
180.6 K
25 3月 2025
180.6 K
166.8 K
18 3月 2025
166.8 K
164.1 K
11 3月 2025
164.1 K
154.8 K
4 3月 2025
154.8 K
171.2 K
25 2月 2025
171.2 K
197.6 K
18 2月 2025
197.6 K
220.0 K
11 2月 2025
220.0 K
230.3 K
4 2月 2025
230.3 K
264.1 K
28 1月 2025
264.1 K
298.8 K
21 1月 2025
298.8 K
306.3 K
14 1月 2025
306.3 K
279.6 K
7 1月 2025
279.6 K
247.0 K
12345678...20
