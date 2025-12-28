ノルウェー小売売上高前年比は、指定された月の前年同月と比較した小売売上の変化を示しています。VATを含む実際の値の変化を反映しています。

指標を計算するために、ノルウェー統計局はVAT納税者として登録された約16,000の小売業者の月次調査を実施しています。サンプルには、チェーンストアのサブサンプルがさらに含まれており、そのデータは、本社から提出されます。企業は従業員数によって層別化されています。

指数は、個人の世帯に新車および中古品(自動車の販売を除く)を販売する企業によって報告された小売販売のダイナミクスを反映しています。統計には、固定または可動の販売店、市場、インターネット経由の販売が含まれます。指数には、食品、飲料、衣料品、履物、電化製品、家具、建設機械など、さまざまな商品の売上高が含まれています。

月次小売売上高指標は、GDPとその構成要素の計算の一部であり、経済状況の監視と金融政策の開発に使用されます。また、受信したデータにより、小売業界の比較効果の分析が可能になります。さらに、ノルウェーの小売売上指標は、家計消費指数の計算の主要なデータソースとして機能します。

小売売上高の伸びは、消費者活動の増加を示しており、ノルウェークローネ相場にプラスの影響を与える可能性があります。

