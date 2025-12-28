経済指標カレンダー
欧州連合消費者物価期待指数 (European Union Consumer Price Expectations)
|高
|23.1
|21.9
|
21.9
|最後の発表
|重要性
|実際
|予測
|
前
|22.2
|
23.1
|次の発表
|実際
|予測
|
前
2003年5月以来、欧州委員会は、消費者調査を通じて、ユーロ圏、欧州連合(EU)、EU加盟候補国における消費者の認識とインフレの期待に関する直接的な定量的情報を収集しています。これは消費者のインフレに関する意見についてであり、政策目的だけでなく、可能なインフレ値がより早期に利用可能になり、経済主体の期待に関する情報を提供するために意味あるものです。通常の消費者物価指数は、将来のインフレではなく、現在のインフレのみを測定します。ランダムに選択された4万人を超える消費者の主観的推定データは、教育、年齢、収入、地域、性別に応じて偏っていますが、この誤差は数学的にある程度修正できるため、調査データは、EUの経済的監視と、経済通貨同盟の経済的見通しと候補国の経済発展の監視には不可欠なものです。これらは、半年ごとの経済予測および周期的な展開の分析(例: 転換点の特定)に、およびECBやOECDを含むいくつかの異なる委員会サービスによって使用されます。
調査は月の前半に収集され、月の最終日に公開されます。現在および予想される価格の動向に関する質問に対する可能な回答は「非常に上昇」「中程度に上昇」「わずかに上昇」「安定」「下降」「不明」の6つに限定されています。
公表された数値の影響は、現在の経済環境に大きく依存しています。インフレ率が高すぎると、ECBが金利を引き上げ、それが通貨の上昇につながる可能性があります。しかし、困難な経済状況では、インフレ率の上昇が景気後退をさらに深め、通貨を押し下げる可能性があります。
直近値:
実際のデータ
予想値
"欧州連合消費者物価期待指数 (European Union Consumer Price Expectations)"マクロ経済指標の利用可能な全履歴のチャート。 破線は、指定された日付の経済指標の予測値を示しています。
実際の価値と予測値との大幅な偏差は、FX市場における国内通貨の短期的な強化または弱体化を引き起こす可能性があります。 国（地方）経済の危機的状態の接近を示す指標の閾値は特別な場所を占めます。
